ЕС 10 декабря определит критерии подписания Соглашения об ассоциации с Украиной

Брюссель. Совет иностранных дел ЕС на заседании 10 декабря определит критерии подписания Соглашения об ассоциации с Украиной.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

“Вы увидите критерии избирательного процесса, выборочного правосудия, различных элементов повестки дня, связанной с Соглашением об ассоциации, а также вы увидите то, о чем говорилось в ходе последнего заседания Совета – раскладка действий к предстоящему саммиту “Восточного партнерства”, - сказал собеседник агентства.

Он не предоставил других деталей, отметив лишь, что выводы по Украине будут одобрены без обсуждения.

“Не будет дискуссии, поскольку была дискуссия в прошлом месяце”, - сказал дипломат.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря в Брюсселе должно состояться заседание Совета иностранных дел ЕС, во время которого планируется принять заключения относительно ситуации в Украине. При этом посол Украины при ЕС Константин Елисеев не ожидает новых условий от Европейского Союза для подписания Соглашения об ассоциации.

19 июля с.г. в Брюсселе представители Украины и Европейской комиссии парафировали текст соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС, которое является неотъемлемой частью соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

3 октября представитель Украины при Европейском Союзе Константин Елисеев заявил, что на данный момент продолжается процедура подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. «Я надеюсь, что мы в ближайшее время завершим внутренние государственные процедуры, необходимые для подписания», - сказал К.Елисеев.

По его словам, европейская сторона осуществляет техническую подготовку документа к подписанию, в том числе перевод на все 23 официальных языка Евросоюза.

26 ноября министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко заявил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом до конца года технически будет готово к подписанию.