Анонс на 10 декабря

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Дело на миллиард: результаты мониторинга антикоррупционной госпрограммы». В 820 млн грн налогоплательщикам может обойтись реализация Государственной программы по предотвращению и противодействию коррупции на 2011-2015 гг. Год назад она была принята Правительством на выполнение Национальной антикоррупционной стратегии, утвержденной указом Президента Украины. Как это и другие выбранные правительством мероприятия госпрограммы повлияют на уровень коррупции? Что происходит в сфере борьбы с коррупцией в Украине? И куда реально тратится миллиард бюджетных средств? Об этом и другом речь пойдет в ходе презентации предварительных результатов общественного мониторинга эффективности выполнения антикоррупционной госпрограммы. Участники: Алексей Хмара, руководитель Transparency International Украина; Богдан Якимюк, председатель правления Антикоррупционного совета Украины, Иван Пресняков, директор программы Украинского института публичной политики. Пресс-конференция проводится в рамках мероприятий к Международному дню борьбы с коррупцией, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН отмечается в декабре каждого года (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится заседание Подготовительной депутатской группы ВРУ.

* 12-30- В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Причины и последствия остановки Запорожского и Стахановского заводов ферросплавов». Участники: Павел Кравченко, председатель Правления Запорожского ферросплавного завода; Денис Сысуев, заместитель председателя Правления Стахановского ферросплавного завода; Сергей Кудрявцев, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов; Иван Шидлюк, директор ООО "Верховина" ,Юрий Хлопко, директор ООО "Металлургспецремонт" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: "Насколько бюджет-2013 поднимет "градус" социальной напряженности в обществе?". Организатор - ГолосUA. Участники: народный депутат, представитель фракции Компартии Украины Александр Присяжнюк, президент ВОО "Союз Чернобыль Украины" Юрий Андреев, председатель Союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский и член президиума ЦК профсоюза работников НАН Украины Светлана Полякова.

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