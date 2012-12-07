ТОП-10 (7 декабря)

S&P снизило рейтинги Украины

Резервы НБУ продолжают сокращаться: за ноябрь еще на 5,5% - до 25,5 млрд долл.

Базовая инфляция в Украине в ноябре составила 0,1%

Янукович к воскресенью определится с кандидатурой на пост премьер-министра

Сенат США принял "закон Магнитского" и отменил поправку Джексона-Вэника

Украина за 11 месяцев сократила транзит российского газа на 21%

Потребление газа в Украине сократилось на 9%

Хорошковский начал расследовать подписания соглашения относительно LNG-терминала

Путин дал старт началу строительства морской части «Южного потока»

Азаров: миссия МВФ сама попросила о переносе сроков визита в Украину

***

S&P снизило рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B» c «В+», прогноз «негативный». Об этом говорится в пресс-релизе агентства, переданном УНИАН.

Агентство также подтвердило краткосрочный рейтинг Украины на уровне «В» и снизило суверенный рейтинг Украины по национальной шкале до уровня «uaA-» с «uaA+». Оценка трансферов и конвертации валюты также пересмотрен и снижен до уровня «В».

Рейтинг возмещения по необеспеченным долгам в иностранной валюте был подтвержден на уровне «4», указывая на ожидания 30-50% возмещения в случае дефолта.

По оценкам Standard&Poor’s, уже сейчас уровень потребностей правительства Украины во внешнем финансировании высока и продолжает расти. «Вместе с тем, даже в случае заключения соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) относительно предоставления Украине нового стабилизационного кредита, существует большая вероятность, что его требования не будут выполнены полностью, — подобно тому, как это происходило в 2010-2011 гг.», - говорится в пресс-релизе. При этом прогноз «негативный», согласно пресс-релизу, отражает вероятность того, что агентство может понизить долгосрочные рейтинги Украины, если правительство страны окажется неспособным разработать четкий план по привлечению ликвидности в иностранной валюте для выполнения долговых обязательств.

«Мы ожидаем, что расходы на обслуживание внешнего долга увеличатся с 6% в 2012 г. до 7% доходов бюджета в 2013 г. Национальный банк Украины (НБУ) также должен в 2013 г. выплатить МВФ 3,5 млрд долл. гарантированного правительством долга (по оценкам, 15% международных резервов) по сравнению с 2,9 млрд долл. в 2012 г. С нашей точки зрения, ухудшение фискальных и внешнеэкономических показателей, усилившееся с середины 2012 г., может осложнить доступ правительства к иностранному финансированию», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, сегодня международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги обязательств Киева и Харькова в иностранной и национальной валютах до уровня B3 с B2, прогноз «негативный». Накануне Moody's снизило рейтинг государственных облигаций Украины до B3 с B2, прогноз «негативный».

***

Резервы НБУ продолжают сокращаться: за ноябрь еще на 5,5% - до 25,5 млрд долл.

Золотовалютные резервы НБУ в ноябре сократились на 5,5% - до 25,355 млрд долл. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В том числе резервы в иностранной валюте сократились на 5,6% - до 23,388 млрд долл., в золоте выросли на 0,6% - до 1,958 млрд долл.

За январь-ноябрь т.г. резервы снизились на 20%, или на 6,440 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ за январь-октябрь т.г. снизились почти на 16%, или на 4,983 млрд долл, в октябре - на 8,4%, до 26,812 млрд долл.

Эксперты Международного валютного фонда прогнозируют снижение золотовалютных резервов Национально банка Украины до 24 млрд долл. до конца текущего года и сохранение тенденции на снижение в 2013-2014 годах.

По мнению экспертов Фонда, негативным тенденциям будут способствовать как внутриэкономические проблемы - снижение экспортной выручки, риски оттока капиталов - так и объективные внешние опасности. При этом дефицит платежного баланса в следующем году, согласно отчету, может составить 5,5% ВВП, преимущественно из-за большого объема импорта энергоносителей, а среднегодовой показатель инфляции - 5%. Объем внешнего и внутреннего долга составит, по расчетам МВФ, - 65 и 35% ВВП соответственно.

***

Базовая инфляция в Украине в ноябре составила 0,1%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в ноябре 2012 года против октября составила 0,1%, с начала года (ноябрь 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,7%.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в ноябре 2012 года показатель базовой инфляции против ноября 2011 года составил 0,9%, в январе-ноябре 2012 года к соответствующему периоду 2011 года - 3,6%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, в Украине в ноябре 2012 года по сравнению с октябрем 2012 года зафиксирована дефляция 0,1%, против ноября 2011 года - 0,2%.

С начала 2012 г. (ноябрь 2012 года к декабрю 2011 года) зафиксирована дефляция 0,4%, в январе-ноябре 2012 года против января-ноября 2011 года - инфляция 0,6%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует инфляцию в Украине в 2012 году на уровне 1,5%.

По прогнозам Standard & Poor's, инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.

***

Янукович к воскресенью определится с кандидатурой на пост премьер-министра

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что определится с кандидатурой на должность премьер-министра Украины до конца недели.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Янукович сказал во время встречи с новоназначенными Чрезвычайными и Полномочным послами иностранных государств.

«К этому воскресенью я, скорее всего, определюсь с кандидатурой премьер-министра», - сказал В.Янукович.

Президент отметил, что подпишет представление по кандидатуре руководителя правительства и проведет с ним собеседование перед своим государственным визитом в Индию, который планируется на 9-12 декабря.

***

Сенат США принял "закон Магнитского" и отменил поправку Джексона-Вэника

Сенат конгресса США принял законопроект о визовых санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению конгрессменов, к нарушениям прав человека (так называемый закон о "списке Магнитского"), и одновременной отмене ограничительной торговой поправки Джексона-Вэника, введенной против СССР в 1974 году. Об этом сообщают РИА «Новости».

Закон о "списке Магнитского" поддержали 92 сенатора, против – 4.

Ранее, 16 ноября, свой вариант законопроекта приняла палата представителей. Сенат одобрил вариант, утвержденный палатой, в котором санкции предусматриваются только в отношении россиян, а не в отношении нарушителей прав человека во всех странах мира, как предлагалось в законопроекте, изначально представленном в сенате. Проект палаты представителей был принят, чтобы избежать долгого процесса согласования двух вариантов документа и как можно быстрее отправить его на подпись президенту Бараку Обаме. Рассмотрение первоначального сенатского проекта документа сделало бы невозможным отмену поправки Джексона-Вэника до конца года. Как ожидается, глава государства подпишет закон в ближайшие недели, и он вступит в силу с Нового года.

***

Украина за 11 месяцев сократила транзит российского газа на 21%

Украина в январе-ноябре 2012 года сократила транзит российского газа до 72,6 млрд куб. м, что на 21,2% меньше показателя за аналогичный период 2011 года, говорится в сообщении компании «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, в ноябре объем транзита по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился до 5,8 млрд куб. м с 6,443 млрд куб. м.

«Уменьшение объемов транзита в ноябре месяце связано с повышенным температурным режимом в странах-импортерах природного газа», - сказано в сообщении со ссылкой на главного инженера Объединенного диспетчерского управления ДК «Укртрансгаз» Вадима Фролова.

Как сообщал УНИАН, в июне 2012 года «Газпром» предоставил «Нафтогазу Украины» аванс в размере 2 млрд долл. за транзит газа, что обеспечило украинской стороне оборотные средства для закупки газа с целью закачки в подземные хранилища.

Перед началом отопительного сезона компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, накопила в подземных хранилищах около 20 млрд куб. м газа.

Справка УНИАН. Транзит газа по территории Украины осуществляет «дочка» НАК «Нафтогаз Украины» - компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

***

Потребление газа в Украине сократилось на 9%

Украина за 11 месяцев текущего года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 9% - до 41,55 млрд куб. м.

Об сказано в сообщении компании «Укртрансгаз»

Согласно сообщению, потребление газа в Украине за ноябрь составило 5,108 млрд куб. м, что на 15,24% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Как сообщал ранее УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко в конце октября 2012 года заявил, что потребление газа в Украине с начала года снизилось на 15%, что позволило сэкономить 1,8 млрд долл.

Потребление газа теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) и теплоэлектростанциями (ТЭС) Украины в январе-октябре текущего года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,3% - до 3,693 млрд куб. м.

По мнению экспертов из Международного энергетического агентства (МЭА), Украина могла бы экономить на газе 6 млрд евро.

НАК «Нафтогаз Украины» в январе-сентябре текущего года увеличила реализацию газа в денежном выражении на 2,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 59,012 млрд грн с 57,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

ДК «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

***

Хорошковский начал расследовать подписания соглашения относительно LNG-терминала

Межведомственная комиссия по изучению обстоятельств подписания соглашения между Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами и испанской газовой компанией Gas Natural Fenosa относительно строительства LNG-терминала во главе с и.о. первого вице-премьер-министра Украины Валерием Хорошковским сегодня начала изучение собранных документов и свидетельств.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Как отмечается в сообщении, в состав комиссии включены представители Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства иностранных дел и Службы безопасности Украины.

В частности, правительство поручило комиссии изучить обстоятельства подготовки подписания этого рамочного соглашения, причины несогласования проекта соглашения в установленном порядке, каким образом определялись полномочия сторон, которые подписывали соглашение, и выяснить правовые последствия подписания.

В пресс-службе отметили, что отчет и заключения комиссии будут заслушаны на заседании Кабмина в понедельник, 10 декабря.

Как говорится в сообщении, не исключено, что по результатам рассмотрения этого вопроса будут предложены кадровые выводы.

В то же время в правительстве подчеркивают, что ситуация, когда одна испанская компания не подтвердила полномочность подписания рамочного соглашения о намерениях, никоим образом не повлияет негативно на практическую реализацию проекта строительств терминала и завода по принятию сжиженного газа.

Проект, который имеет большой вес для обеспечения энергетической независимости Украины, безусловно, будет реализован, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал».

Как уточнил тогда журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, у компании Excelerate Energy LLC планировалось арендовать плавучий завод по регазификации сжиженного газа, а компания Gas Natural Fenosa (Испания) должна была выступить инвестором реализации проекта.

Однако через несколько часов после подписания договоров компания Gas Natural Fenosa опровергла свое участие в проекте, заявляя, что подписант соглашения с испанской стороны не является представителем компании.

При этом сам подписант – Джорди Бонвеи – позднее в комментарии УНИАН признал, что действительно не имел полномочий подписывать какие-либо соглашения от имени компании.

Председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив заявил о готовности уйти в отставку, если это поможет убрать все барьеры в реализации проекта строительства в Украине «LNG-терминала».

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал»).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства «LNG-терминала» составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

***

Путин дал старт началу строительства морской части «Южного потока»

Анапа. Президент России Владимир Путин лично дал старт началу строительства морской части газопровода «Южный поток» в обход территории Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на церемонии «Южный поток – укрепление партнерских отношений» в присутствии главы российского государства произведена символическая сварка двух первых труб морской части газопровода на территории, где будет построена компрессорная станция «Русская».

Кроме этого, в церемонии приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава компании South Stream Transport Марсел Крамер, глава Eni Паоло Скарони, а также официальные представители стран-участников проекта - Македонии, Болгарии, Венгрии, Словении, Турции, Австрии, Хорватии, Греции.

Предполагается, что первые поставки газа начнутся в 2015 году. В 2016-м планируется поставить 15,75 млрд куб. м газа, в 2017-м - 31,5 млрд куб. м, в 2018-м – 47,25 млрд куб. м, и в 2019-м газопровод выйдет на проектную мощность – 63 млрд куб. м.

Протяжённость подводного участка газопровода в Чёрном море составляет 925 км, и он будет состоять из четырех ниток с пропускной способностью каждой 15,75 млрд куб. м природного газа в год. Максимальная глубина укладки трубы - 2250 метров. Длина одной трубы - 12 метров. Количество труб, необходимых для одной нитки, - примерно 7,6 тыс. Количество труб, необходимых для четырёх ниток, - примерно 304 тыс.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Инвестиционные решения по проекту уже подписаны с Венгрией, Словенией, Сербией и Болгарией. Также принято окончательное инвестиционное решение по морской части газопровода «Южный поток».

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» – South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF – по 15%.

***

Азаров: миссия МВФ сама попросила о переносе сроков визита в Украину

Миссия Международного валютного фонда сама попросила о переносе сроков визита в Украину с декабря 2012 года на январь 2013 года.

Об этом исполняющий обязанности премьер-министра Николай Азаров сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«Миссия МВФ сама попросила о переносе сроков визита, и мы с ними согласились», - заявил Н.Азаров.

При этом он отметил, что правительство и Национальный банк способны и без внешних заимствований обеспечивать стабильность валютной системы.

«Конечно, правительство уверено в способности Украины без внешней помощи обеспечивать стабильность валютной системы, и целый ряд мер, которые правительство вместе с НБУ приняло и будет принимать, привело и приведет к сохранению этой стабильности. На это нацелен, кстати, и принятый Государственный бюджет на 2013 г», - отметил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что в любом случае есть уверенность в сохранении стабильной ситуации в стране.

«Не призывая к излишнему оптимизму, вместе с тем я просил бы и не драматизировать все эти абсолютно естественные текущие обстоятельства, Украина проходила гораздо более трудные периоды. Сейчас у нас есть абсолютная уверенность в том, что принимаемых мер вполне достаточно для сохранения стабильной ситуации», - отметил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 6 декабря, после отставки правительства Николая Азарова, перенес визит миссии, запланированный на 7-17 декабря, на вторую половину января 2013 года.

Напомним, 3 декабря Президент Виктор Янукович подписал указ «Об отставке премьер-министра Украины и Кабинета министров Украины». Премьер-министр Н.Азаров написал заявление об отставке в связи с избранием народным депутатом Украины.

Президент поручил Кабинету министров продолжать исполнять свои полномочия до начала работы новосформированного правительства.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН