Баланс недели: Кабмин в отставке, страна с «экономным» бюджетом, МВФ, отложив визит, обвалил рейтинги

Скоропалительная отставка Кабинета министров, поспешное принятие суперэкономного бюджета, отсрочка визита миссии МВФ и угрожающая дефляция – основные тенденции прошедшей недели.

«Ушли» решительно

Уходящая неделя удалась экономически значимыми событиями. Главное из них - состоявшаяся в понедельник отставка правительства. Глава государства мог провести «точечные» назначения новых министров на освободившиеся после парламентских выборов места, но решение было принято для всех членов Кабмина и сразу, что, признаться, вызвало даже некоторое оживление в экспертных кругах.

В частности, заместитель генерального директора – директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко в комментарии УНИАН выразил уверенность, что отставка правительства - определенный плюс. «Источник государственной политики - Президент, а Кабмин - исполнительный орган. Поэтому роль правительственных персоналий сегодня существенно ниже, чем раньше… Был принят вариант, когда Кабмин может быть переформатирован в целом. Это шанс подвести итоги предыдущего периода, шанс начать новый отсчет - с нового состава Верховной Рады, нового правительства», - отметил Якименко.

С ним согласился и политолог Тарас Березовец, утверждающий, что увольнение правительства - попытка Президента подвести черту под всеми кадровыми обязательствами, озвученными еще в 2010 году.

«Янукович отправил в отставку весь состав Кабмина намеренно. Таким образом, он подвел черту под всеми обязательствами перед «старыми донецкими», Ахметовым, Фирташем. Теперь он заводит новую команду и с чистого листа начинает формирование нового состава правительства. А следующий состав Кабмина – избирательный штаб президентской кампании 2015 года», - сказал Березовец.

Символично, что отставка Кабмина совпала по времени с презентацией большого исследования рынка занятости в Украине и мире, прошедшей в Киевском представительстве Всемирного банка. Остроту момента усугубила не только сама тематика доклада, но и вывод экспертов, гласящий буквально следующее: демографическая и производственная политика Украины на данном этапе такова, что уже сейчас стране необходимо ежегодно наращивать продуктивность труда не менее, чем на 0,36%, дабы к 2035 году не оказаться в ситуации, когда количество потенциальных пенсионеров будет некому и не за что содержать.

Трудно сказать, донесли ли этот вывод правительству, но уже в среду, на заседании Кабмина Николай Азаров в ранге «и.о. премьер-министра», демонстрируя уверенность и деловитость, призвал коллег «не расслабляться и работать в обычном режиме на благо реформ и стабильности экономики». Причем премьерская уверенность объяснялась не только и не столько «просьбой» Президента «работать до назначения нового состава правительства», сколько вполне прозрачными намеками ряда парламентариев от Партии регионов, а также самого Президента о том, что Азаров имеет много шансов остаться на своей должности. К слову, Янукович пообещал определиться с кандидатурой премьера уже до конца нынешней недели.

Поспешили, но не насмешили

Бюджетный процесс оказался не менее динамичным. Представление государственной сметы состоялось во вторник и тут же вызвало живейшие споры в стане парламентской оппозиции. Но не в части урезания едва ли не всех расходных статей, социальных программ и необоснованного завышения налоговых поступлений, а относительно легитимности самого документа: дескать, как можно представлять бюджет, если Кабмин в отставке? Тут-то и стало известно, что еще 28 ноября Кабмин утвердил сразу два сценария макропоказателей социально-экономического развития Украины на 2013 год, хотя соответствующее постановление №1125 было опубликовано на правительственном портале с недельным опозданием. Кстати, согласно постановлению, по оптимистическому сценарию рост ВВП составит 3,4%, инфляция – 4,8%, по пессимистическому - рост ВВП ожидается на уровне 2,5%, инфляция - 6,1%. При этом дефицит останется на уровне 3,2% ВВП.

Впрочем, каким бы не был избранный сценарий, парламентское голосование по бюджету прошло без эксцессов: решение приняли 242 голосами, сразу в первом и втором чтении, после вполне предсказуемого и непродолжительного обсуждения. Принятые доходы бюджета - 361,5 млрд грн, расходы - 411,9 млрд грн, предельный уровень государственного долга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, объем государственных гарантий - 50 млрд грн.

Правда, уже через несколько часов стало понятно, что недовольными документом могут быть не только представители оппозиции. Так, министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк заявил, что в январе-феврале следующего года его ведомство инициирует пересмотр госбюджета с целью повышения финансирования программ по поддержке сельского хозяйства.

О том, что госбюджет-2013 не гарантирует обеспечения нормальной жизнедеятельности Киева, заявил глава КГГА Александр Попов. «Правительственная редакция закона о бюджете Украины следующего года лишает Киев возможности не только развиваться, но и просто функционировать», - достаточно резко констатировал столичный градоначальник.

Профсоюз Национальной академии наук (НАНУ) и вовсе обвинил Кабмин в нарушении договоренностей об увеличении финансирования в 2013 году, сообщив об этом на транспарантах, специально подготовленных к акции протеста под зданием Кабинета министров. По словам ученых, объем запланированного финансирования науки на 2013 год составляет всего 65% от необходимого, а этого даже на выплату зарплат не хватит.

Признать недостатки бюджета поспешили и первые лица: Президент заявил, что «внести изменения в финплан можно в любой момент», и.о. премьер-министра Николай Азаров отметил, что «у нас есть все возможности пересмотреть показатели госбюджета по итогам первого квартала 2013 года».

Действительно, долго ли внести в парламент соответствующий законопроект и принять его быстро и в целом?.. Лишь бы ситуация в стране не ухудшалась в дальнейшем. А в этом, как раз, и состоит главный вызов. «Хороший» с идеологической точки зрения показатель дефляции, зафиксированный в ноябре на уровне 0,1%, на фоне полного отсутствия экономического роста и падения объемов государственных резервов 5,5% - до 25,355 млрд долл. превращается в катализатор общеэкономического негатива, накопленного в последние месяцы.

МВФ переносится

Тревожная новость пришла из Международного валютного фонда. В четверг утром устами главы представительства МВФ в Украине Макса Альера нам дали понять: ждать представителей Фонда раньше второй половины января не стоит. Формальная причина переноса визита (ранее он был запланирован на 7 декабря) - просьба украинских властей, чья логика проста и понятна - вести переговоры о новом формате сотрудничества Украины и МВФ следует следующему составу правительства. Как тут не вспомнить первого заместителя главы Администрации Президента Ирину Акимову, которая, отвечая на вопрос УНИАН о кадровом составе группы украинских переговорщиков, заявила, что «переговоры с МВФ от личности министра не зависят». «Суть переговоров Украины с миссией Международного валютного фонда связана с тем, как идет оценка МВФ фискальной ситуации в Украине, насколько достижимы макроэкономические оценки будущего, а это не зависит от личности министра», - сказала Акимова.

Даром, что "формальный" перенос визита миссии МВФ тут же обвалил суверенные рейтинги Украины в целом, а также украинских городов – Киева и Харькова, государственных бумаг и крупнейших предприятий, в частности металлургического холдинга «Метинвест».

Отечественные эксперты в один голос призывают не драматизировать ситуацию, однако словосочетание «прогноз негативный» магически действует на инвесторов, от которых ждут значительной заинтересованности в украинских проектах.

Олеся Сафронова (УНИАН)