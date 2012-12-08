Национальные олимпийские комитеты европейских стран приняли решение об учреждении Европейских игр. Первые в истории Европейские игры пройдут в Баку в мае 2015 года, сообщают Вести.Ru.

Идея проведения в Европе соревнований подобных Паназиатским или Панамериканским играм существовала довольно давно, однако долгое время стороны не могли прийти к согласию. Сегодня 38 олимпийских комитетов проголосовали за учреждение Европиад.

Европейские игры будут проводиться с периодичностью в четыре года за год до проведения летних Олимпийских игр. В программу войдут пока 15 олимпийских и 2 неолимпийских дисциплины. Хозяином первой Европиады стала столица Азербайджана Баку.