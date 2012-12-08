Сегодня на Крещатике открылся новогодне-рождественский поселок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, поселок будет работать до 19 января 2013 года с 11.00 до 21.00 в будни и с 11.00 до 23.00 в праздничные и выходные.

В поселке будут работать зоо-уголок со страусятами и луна-парк. Зоо-уголок размещен возле арки, которая выходит на улицу Лютеранскую.

Также для детей будут работать «телефонные будки», где они смогут пообщаться со сказочными персонажами: Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой Ягой и другими.

В поселке будет работать новогодняя мастерская украинских ремесленников, где взрослые и дети смогут посетить мастер-классы по соломоплетению и изготовлению сладких игрушек. Мастер-классы будут проводиться дважды в день в выходные и праздничные дни.

Кроме того, в выходные и праздничные дни всех гостей ожидают кукольные представления, выступления самодеятельных коллективов циркового искусства, украинский фестиваль детских ансамблей, мастер-классы по изготовлению новогодних и рождественских традиционных блюд.

Также в поселке можно будет купить украинские сувениры, изделия народных мастеров, елочные украшения, мини-елки, подарки к новогодним и рождественским праздникам.

Кроме того, на Крещатике состоится «Фестиваль шоколада и сладостей», в рамках которого ведущие производители предложат посетителям собственноручно изготовить или приобрести сладости ручной работы.

В канун Рождества Христова, 6 января, в поселке состоится этно-фестиваль «Колядки», во время которого киевляне и гости города смогут выучить настоящие украинские колядки.

Среди развлекательных мероприятий поселка также: Фестиваль Вертепов, аллея украшенных новогодних елок от звезд шоу-бизнеса, свадьбы в народном стиле и тому подобное.

В новогоднюю ночь и на Рождество новогодне-рождественский поселок будет работать до трёх часов ночи.