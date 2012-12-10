Партия регионов поддерживает кандидатуру Азарова на должность премьера - Ефремов

Партия регионов поддерживает решение Президента Украины внести в Верховную Раду кандидатуру Николая Азарова на должность премьер-министра.

Как сообщает пресс-служба партии, об этом заявил заместитель председателя Партии регионов, лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде 6-го созыва Александр Ефремов.

По его словам, фракция Партии регионов предлагала В.Януковичу подать на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Н.Азарова на должность главы правительства.

А.Ефремов отметил, что партия поддерживает такое решение главы государства, и добавил: «Назначение Николая Азарова позволит продолжить процесс системных реформ, инициированных Президентом Украины Виктором Януковичем и реализуемых Кабинетом министров под руководством Николая Азарова с 2010 года».