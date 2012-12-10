Россия рассчитывает, что Украина к 2015 году войдет в Таможенный союз – помощник Путина

Москва рассчитывает, что Украина к 2015 году войдет в Таможенный союз.

Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил помощник президента РФ Сергей Глазьев на встрече доверенных лиц президента России Владимира Путина с руководством администрации Кремля, членами кабмина и парламентариями.

"Мы ведем большую работу с Украиной, пытаясь убедить украинское руководство войти в Таможенный союз. Между Евразийской экономической комиссией и Украиной подписано два меморандума о сотрудничестве, Украина активно взаимодействует с нами по ряду секторальных направлений, прежде всего это касается военно-промышленного комплекса, авиастроения, агропромышленного комплекса. Но пока продвинуться по пути включения ее в Таможенный союз нам не удается. Будем надеяться, что к 2015 году и эта задача будет решена", - сказал С.Глазьев.

Как сообщал УНИАН, в июне 2011 года Президент Украины Виктор Янукович высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1», но Россию это не устраивает.

14 ноября 2012 года украинский МИД заявил, что вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз не стоит в повестке дня внешней политики.

5 декабря В.Янукович заявил, что Украина должна присоединиться к некоторым положениям Таможенного союза. По его словам, страны, которые входят в Таможенный союз, являются одними из крупнейших торговых партнеров Украины, и поэтому игнорировать это Украина не имеет права.

«Мы хорошо понимаем, если мы не найдем инструментов сотрудничества с Таможенным союзом, мы многое потеряем. Что сегодня это является недопустимым для экономики Украины. Об этом шла речь (во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным), что наши предложения, которые мы обсуждаем уже несколько лет подряд, они сводятся к тому, что нам нужно присоединяться к некоторым положениям Таможенного союза, к тем правилам, которые есть в Таможенном союзе, и мы должны с ним считаться», - сказал В.Янукович.

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