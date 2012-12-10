Состав нового правительства будет сформирован не ранее 13 -14 декабря - сайт Азарова
09:41, 10 декабря 2012Разное
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Состав нового правительства Украины будет сформирован не ранее 13-14 декабря.
Об этом сообщается на сайте и.о. премьер-министра Николая Азарова.
«Ожидается, что новый парламент Украины соберется на первое заседание 12 декабря, а состав нового правительства буде сформирован не ранее 13-14 декабря. Вопрос о назначении премьера буде рассмотрен на следующей неделе», - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье Президент Украины Виктор Янукович перед отлетом в Индию внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Н.Азарова на должность премьер-министра.
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