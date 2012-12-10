ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «В следующем году хлеб подорожает на 30%» пишет: бюджет-2013 всему виной - из-за отсутствия дотаций в местные бюджеты на социальные сорта хлеба основной продукт питания может взлететь в цене на треть…

http://delo.ua/ukraine/v-sledujuschem-godu-hleb-podorozhaet-na-30-191944/

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Также «Дело» публикует материал «США обвинили Россию в нарушении норм ВТО», в котором пишет: власти США призвали Россию не ограничивать поставки американского мяса, что по их мнению, противоречит нормам ВТО…

http://delo.ua/world/ssha-obvinili-rossiju-v-narushenii-norm-vto-191956/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Европа пройдется по пунктам» пишет: сегодня Совет ЕС обнародует условия подписания соглашения об ассоциации (СА) с Украиной. Евросоюз смягчит свою позицию, чтобы сохранить шанс на подписание СА в 2013 году. В список требований вошли разработка Избирательного кодекса, продолжение судебной реформы и ликвидация последствий избирательного правосудия — Брюссель ожидает, что лидеры оппозиции Юлия Тимошенко и Юрий Луценко выйдут на свободу после решения Европейского суда по правам человека. Между тем, ряд источников издания полагает, что выполнению плана помешает потепление украинско-российских отношений. По некоторым данным, уже 17-18 декабря в рамках еще не анонсированного визита президента Виктора Януковича в Москву может начаться разворот вектора интеграции Украины…

http://kommersant.ua/doc/2086878

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Всему есть свой предел» пишет: давление на курс национальной валюты не ослабевает - в ноябре население скупило валюты на 2,6 млрд долл., что создало дефицит на рынке наличности в размере 1,5 млрд долл. Нацбанк вновь был вынужден покрывать его своими интервенциями. Из-за этого его международные резервы сократились до 25,3 млрд долл., что менее объема трехмесячного импорта. Этот критический показатель означает, что центробанку сложно поддерживать курс…

http://kommersant.ua/doc/2086882

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Издание «Сегодня» в публикации «В киевском аэропорту строят терминал для избранных» пишет: в «Жулянах» сооружают комнаты для тайных переговоров, а пока здесь паркуют частные самолеты…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/V-kievskom-aeroportu-stroyat-terminal-dlya-vipov.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Украине осудили рекордное количество чиновников, уличенных в коррупции» пишет: в черном списке 5700 мздоимцев…

http://www.segodnya.ua/ukraine/V-Ukraine-osudili-rekordnoe-kolichestvo-chinovnikov-ulichennyh-v-korrupcii.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Баланс недели: Кабмин в отставке, страна с «экономным» бюджетом, МВФ, отложив визит, обвалил рейтинги» подает обзор главных событий прошедшей недели...

http://economics.unian.net/rus/detail/149760

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «МВД создает базу данных коррупционеров» пишет: в новую информационную базу будут заносить имена полицейских, обычных граждан и названия компаний, «склонных к коррупции»...

http://izvestia.ru/news/541107

(УНИАН)