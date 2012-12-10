Украина и Индия договорились перевести отношения на уровень всеобъемлющего партнерства

Нью-Дели. Украина и Индия договорились перевести свои отношения на уровень всеобъемлющего партнерства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович во время совместного с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом заявления для прессы после их переговоров в Нью-Дели.

«Мы сегодня приняли судьбоносное решение о переходе наших отношений от дружественных к всеобъемлющему партнерству», - сказал В.Янукович.

Он выразил уверенность, что новая форма сотрудничества позволит расширить взаимодействие между двумя странами в разных сферах.

В.Янукович сообщил, что стороны договорились расширить диалог на высоком политическом уровне. Он подчеркнул, что Украина и Индия заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетической сфере, в вопросах химического, машиностроение, автомобиле- и судостроении, в сельском хозяйстве, фармакологии, в сфере гостиничного бизнеса.

В свою очередь, М.Сингх высказался за расширение двусторонних отношений, отметив, что Украина и Индия имеют хорошие связи в области науки и технологий, в вопросах военного и космического сотрудничества.

Президент Украины и премьер-министр Индии констатировали значительный рост уровня товарооборота между двумя странами в последние годы, который сегодня достигает около 3 млрд долларов.

При этом М.Сингх заметил, что сегодня значительное преимущество имеет Украина, и он надеется, что развитие отношений будет способствовать сбалансированию этого соотношения.