Украина и Индия подписали ряд двусторонних документов

Нью-Дели. Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Индии Манмохан Сингх сегодня в Нью-Дели приняли участие в церемонии подписания ряда двусторонних документов.

Как передает корреспондент УНИАН, в их присутствии были подписаны:

Договор между Украиной и Индией о взаимной правовой помощи в гражданских и хозяйственных делах. Документ создает эффективный межгосударственный механизм правовой защиты граждан и юридических лиц, предоставляя им возможность свободно обращаться в суд и другие компетентные органы, подавать иски и защищать свои права и интересы;

Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обороны. Документ создает правовые условия для развития сотрудничества в оборонной, военной и военно-технической областях. Подписание соглашения обеспечит переведение профильного сотрудничества в системную плоскость, будет способствовать налаживанию долговременных связей и контактов между подразделениями оборонных ведомств, предприятиями и научно-исследовательскими учреждениями оборонной отрасли;

Межправительственное соглашение о научно-технологическом сотрудничестве. Соглашение создает необходимую нормативно-правовую базу для проведения заседаний общего украинско-индийского Комитета по научно-техническому сотрудничеству, разработки программ профильного сотрудничества, обмена специалистами и информацией, проведения совместных семинаров и конференций и др.;

Соглашение между Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины и Советом по регулированию атомной энергетики Индии об обмене технической информацией и сотрудничестве в области ядерной безопасности и радиационной защиты. Документ предусматривает реализацию совместных исследовательских программ, обмен информацией по вопросам правового регулирования, регулятивных аспектов сооружения и эксплуатации АЭС, утилизации ядерного горючего и защиты окружающей среды, защиты от ядерного загрязнения и радиации, операционной безопасности, предотвращения и реагирования на соответствующие чрезвычайные ситуации. Соглашение является первым двусторонним документом в указанной сфере - его подписание открывает путь к возможному заключению рамочного документа в области атомной энергетики;

Меморандум о взаимопонимании в сфере стандартизации, оценки соответствия и качества между Министерством экономического развития и торговли Украины и Бюро индийских стандартов. Целью подписания документа является устранение технических барьеров в торговых и экономических отношениях между государствами. В соответствии с меморандумом, стороны будут осуществлять сотрудничество в сфере стандартизации, оценки соответствия и качества на основании дополнительных документов, которые будут предусматривать принятие международных стандартов в качестве национальных с целью устранения технических барьеров в торговле и содействия научно-техническому развитию.

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Индия выступает за либерализацию визового режима с Украиной.

Об этом сказал премьер-министр Индии Манмохан Сигнгх в комментарии журналистам после переговоров с Президентом Украины Виктором Януковичом в Нью-Дели.

По его словам, нужно сделать более доступными поездки для бизнесменов, общественных деятелей, студентов и пр., что будет содействовать развитию двусторонних контактов между Украиной и Индией.