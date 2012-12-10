Эксперт сомневается, что новое правительство Украины будет стабильным

Старший научный сотрудник Института экономики имени Питерсона, эксперт по вопросам Украины в Вашингтоне Андерс Аслунд сомневается, что новое правительство Украины будет стабильным.

Такое мнение А.Аслунд выразил в интервью "Голосу Америки".

"Я прогнозирую, что мы будем иметь период нестабильности. Я подозреваю, что Президенту Януковичу не удастся сформировать стабильное правительство, и поэтому практически не важно на сегодняшний день, кого он назначит этим правительством руководить и кто будет в правительстве. Важным является вопрос, будет ли иметь новое правительство политический мандат, чтобы принимать решение", - сказал А.Аслунд.

По его мнению, будущее нового правительства зависит от того, какую поддержку в Верховной Раде соберет Виктор Янукович. "Он должен попробовать собрать большинство в парламенте. Для этого он должен пойти на уступки, и только от него зависит, на какие уступки он готов пойти, и кого он хочет видеть во главе следующего правительства. Учитывая опыт его правления за последние три года, когда он выбрасывал из правительства, одного за другим, крупных бизнесменов, теперь ему будет очень сложно", - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор Янукович внес в Верховную Раду кандидатуру Николая Азарова на должность премьер-министра.