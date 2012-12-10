Литвин предлагает назначить премьер-министра сразу после формирования президиума ВР

Председатель группы по вопросам организации работы Верховной Рады седьмого созыва Владимир Литвин предлагает рассмотреть вопрос о назначении премьер-министра Украины сразу после того, как будет сформирован президиум Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением В.Литвин выступил в понедельник, 10 декабря, на заседании подготовительной группы.

«После образования президиума Верховной Рады можно было бы рассмотреть вопрос о предоставлении согласия на назначение премьер-министра», - сказал он.

В то же время В.Литвин отметил, что для этого необходимо внести уточнение в перечень вопросов, которые парламент седьмого созыва будет рассматривать в качестве первоочередных.

В свою очередь, представитель Президента Украины в Верховной Раде Юрий Мирошниченко надеется, что новоизбранный парламент уже 12 декабря поддержит кандидатуру Николая Азарова на должность премьер-министра Украины.

«Я надеюсь, что в первый день работы нового парламента будет дано такое согласие (речь идет о согласии на назначение Н.Азарова премьер-министром – УНИАН)», - сказал он.

На вопрос журналистов, возможно ли, что ряд министров, которые стали народными депутатами, вернутся в Кабмин, Ю.Мирошниченко ответил: «Не исключено, что будет предложен и такой сценарий».

Он сказал, что обсуждается «целый ряд кандидатур и выбираются лучшие среди тех, кто может реализовать план реформ, который определен Президентом Украины».

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Виктор Янукович перед отлетом в Индию внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Николая Азарова на должность премьера.