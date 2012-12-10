Ефремов не исключает, что за назначение Азарова премьером проголосуют уже 12 декабря

Представитель Партии регионов Александр Ефремов не исключает, что Верховная Рада проголосует за назначение Николая Азарова премьер-министром Украины уже 12 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

А.Ефремов подчеркнул, что фракция Партия регионов поддержит кандидатуру Н.Азарова. В то же время он отметил, что необходимо договориться представителям всех политических сил, которые вошли в Верховную Раду, о назначении главы правительства сразу после образования президиума Верховной Рады.

«Если мы договоримся, что мы рассматриваем вопрос о назначении премьер-министра, значит, это решение будет принято 12 декабря», - сказал А.Ефремов.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Виктор Янукович перед отлетом в Индию внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Н.Азарова на должность премьера.

12 декабря новоизбранная ВР соберется на свое первое заседание.

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