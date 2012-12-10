Анонс на 11 декабря

* Пресс-конференция на тему: "Стратегия развития компаний Vienna Insurance Group в Украине до 2015 года". Участники: Гэри Мацотти, советник ген.директора VIENNA INSURANCE GROUP по Украине; Павел Нельга, председатель правления СК "Украинская Страховая Группа"; Дмитрий Грицута, председатель правления УСК "Княжа VIG"; Владимир Ганчак, председатель правления СК "Глобус"; Руслан Васютин, председатель правления СК "Юпитер".

* Глава КГГА Александр Попов и зампредседателя Руслан Крамаренко примут участие в открытии Киевского инновационного инкубатора «iHub» и в торжественном открытии международной инвестиционной конференции «Сид Форум Киев». Во время встречи будет заключено трехстороннее Соглашение о сотрудничестве между КГГА, ТППУ и МБФ «Сид Форум Украина» о сотрудничестве в области развития инновационной инфраструктуры.

* Состоится заседание Подготовительной депутатской группы.

* Состоится торжественное подписание Меморандума о сотрудничестве между Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и Федерацией профсоюзов Украины с целью объединения парламентского контроля и общественного контроля профсоюзов за соблюдением трудовых прав работников. Также будет заключено Соглашение о сотрудничестве между Государственной инспекцией Украины по вопросам труда и Федерацией профсоюзов Украины об осуществлении государственного надзора и общественного контроля за соблюдением гарантированных Конституцией и другими законами Украины трудовых прав работников.

* Круглый стол на тему: «За справедливый тариф на отопление!». Организаторы: ОО «Комитет защиты конституционных прав и свобод граждан" и Гражданская сеть ОПОРА. Приглашены: Станислав Захаров, директор департамента систем жизнеобеспечения Минрегиона; Светлана Старцева, директор департамента экономики Минрегиона; Николай Козырев, председатель правления Общественного комитета защиты прав граждан; Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных программ Гражданской сети ОПОРА; Уильям Таккер, директор проекта USAID «Реформа городского теплообеспечения в Украине», Алена Нич, консультант по вопросам ценообразования ВБО «Институт местного развития», Алексей Кучеренко, председатель Союза собственников жилья Украины; Михаил Березовчук, зам.председателя Союза собственников жилья Киева.

* Состоится видеомост Москва – Киев на тему: «Новая Верховная Рада Украины: перспективы двусторонних отношений с Россией». Участники в Москве: первый зампредседателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров; первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Саблин. В Киеве: народный депутат ВРУ (Партия регионов) Владимир Зубанов; директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

* Пресс-конференция на тему: «Гостиничный рынок страны: Национальная премия для лучших из лучших», посвященная итогам награждения Национальной премией в области гостеприимства Украины - HOSPITALITY AWARDS 2012. Участники: президент Клуба отельеров и рестораторов HOTELIERO, основатель Премии HOSPITALITY AWARDS 2012 Андрей Скипьян; зампредседателя Правления ПАО «ЭНЕРГОБАНК» Андрей Моисеенко; гендиректор гостиничного оператора Premier International Ирина Седлецкая; представитель отеля InterContinental Kyiv.

* Пресс-конференция ПАО «Укрсоцбанк», работающего под торговой маркой UniCredit Bank, UniCredit Foundation и Фонда Восточная Европа, на которой организации представляют четыре социальных проекта, направленных на социальную интеграцию уязвимых групп населения и развитие общин в Украине. Участники: Борис Тимонькин, председатель Правления ПАО «Укрсоцбанк», UniCredit Bank ™; Маурицио Каррара, глава UniCredit Foundation; Виктор Лях, президент Фонда Восточная Европа.

* В редакции газеты "Известия в Украине" пройдет прямая линия с участием председателя комитета Национального банка Украины по противодействию недобросовестным валютным операциям Юрия Горшкова на тему: "Для чего вводить 10% налог на продажу валюты?"

* Глава КГГА Александр Попов, директор миссии USAID в Украине, Беларуси и Молдове Джед Бартон, директор ООО «ДТЭК» Максим Тимченко примут участие в открытии первого энергоэффективного дошкольного учебного заведения (ДУЗ № 573). После осмотра внешнего состояния помещения состоится круглый стол на тему: «Энергоэффективность столицы: глубокая модернизация помещений в бюджетных учреждениях».

* Круглый стол на тему: «Кто выиграет от подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС?». Организатор - Институт украинской политики. Участники: Кость Бондаренко, председатель правления, Фонд «Украинская политика», Алексей Полтораков, ученый секретарь, Институт украинской политики; Ян Томбински, глава Представительства ЕС в Украине; Генрик Литвин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине; Стефан Гуллгрен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеции в Украине; Пятрас Вайтекунас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине; Ирина Геращенко, народный депутат Украины, Олег Зарубинский, народный депутат Украины; Борис Тарасюк, народный депутат Украины и другие.

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