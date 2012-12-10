ЕС надеется подписать ассоциацию с Украиной на саммите Восточного партнерства

Брюссель. Европейский Союз надеется подписать Соглашение об ассоциации с Украиной на саммите “Восточного партнерства”.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренных сегодня выводах относительно Украины на заседании Совета иностранных дел ЕС.

“Совет подтверждает свое обязательство подписать уже парафированное Соглашение об ассоциации, включая глубокую и всестороннюю зону свободной торговли, как только украинская власть продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в трех сферах, отмеченных выше (реформы избирательного законодательства, судебная реформа и прогресс в реформах в рамках Повестки дня ассоциации – УНИАН), возможно, к проведению саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года”, - написано в пункте 6 выводов.

В выводах Совет иностранных дел еще раз подтвердил свое обязательство относительно политической ассоциации и экономической интеграции с Украиной, которое будет основываться на уважении к общим ценностям.

В документе министры иностранных дел отметили с обеспокоенностью тот факт, что парламентские выборы 28 октября продемонстрировали определенные недостатки, что привело к ухудшению стандартов, уже ранее достигнутых во время выборов в Украине.

В связи с этим министры выразили надежду, что украинская власть реализует обязательства, выраженные публично премьер-министром Украины, в том числе относительно создания единого Избирательного кодекса.

Совет иностранных дел ЕС также выразил обеспокоенность в отношении политически мотивированных осуждений членов бывшего правительства в результате процессов, которые не отвечали международным стандартам честного, прозрачного и независимого юридического процесса, что привело к тому, что лидеры оппозиции не смогли принять участие в выборах.

“Совет приветствует усилия, осуществленные мониторинговой миссией Европарламента в Украине во главе с бывшими президентами Пэтом Коксом и Александром Квасневским”, - отмечается в выводах.

В документе выражается надежда, что украинская власть примет меры по решению вопросов относительно случаев политически мотивированного правосудия, а также осуществит дальнейшие шаги в реформировании судебной системы для обеспечения того, чтобы такие случаи не повторялись.

В связи с этим Совет подчеркнул важность четко выраженного украинской властью обязательства относительно скорейшей реализации всех решений Европейского суда по правам человека, а также рекомендаций Совета Европы по условиям содержания и медицинской помощи лиц, находящихся в заключении.

Совет иностранных дел ЕС приветствовал вступление в силу Уголовного процессуального кодекса Украины, законодательства относительно адвокатуры и создания Национального механизма предупреждения пыток, а также подчеркнул важность надлежащей реализации настоящих законодательных актов.

В связи с этим Совет выразил надежду, что Украина осуществит дополнительные шаги по вопросу судебной реформы с учетом рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы.

“Совет приветствует намерение Европейского Союза и Украины положить начало неформальному диалогу с Украиной относительно судебной реформы для содействия прогрессу Украины в этом направлении”, - говорится в документе.

Совет также выразил надежду на проведение в Украине конституционной реформы, осуществление шагов в сфере борьбы с коррупцией, реформирования системы управления государственными финансами и реформы Счетной палаты.

Как сообщал УНИАН, выводы одобрены по итогам обсуждения ситуации в Украине на заседании Совета иностранных дел 19 ноября.

Напомним, 19 июля с.г. в Брюсселе представители Украины и Европейской комиссии парафировали текст соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС, которое является неотъемлемой частью соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

3 октября представитель Украины при Европейском Союзе Константин Елисеев заявил, что на данный момент продолжается процедура подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. «Я надеюсь, что мы в ближайшее время завершим внутренние государственные процедуры, необходимые для подписания», - сказал К.Елисеев.

По его словам, европейская сторона осуществляет техническую подготовку документа к подписанию, в том числе перевод на все 23 официальных языка Евросоюза.

26 ноября министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко заявил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом до конца года технически будет готово к подписанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС сделает невозможным вступление в ТС - эксперт

Эксперты призывают ЕС подписать Соглашение об ассоциации с Украиной в 2013 году

ЕС 10 декабря определит критерии подписания Соглашения об ассоциации с Украиной