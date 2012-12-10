ЕС подтверждает намерение ввести безвизовый режим с Украиной

Брюссель. Европейский Союз подтверждает свое намерение относительно введения безвизового режима с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в выводах, одобренных сегодня на заседании Совета иностранных дел ЕС.

“Совет, кроме того, подтверждает свои обязательства относительно введения общей цели безвизового режима при условии хорошо управляемой и безопасной мобильности, установленной Планом действий относительно визовой либерализации, и призывает Украину увеличить усилия для выполнения критериев его первой фазы”, - отмечено в выводах.

Совет также выразил надежду на скорейшее завершение процесса ратификации изменений к действующему соглашению об упрощении оформления виз между Украиной и ЕС.