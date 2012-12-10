ТОП-10 (10 декабря)

Янукович внес в ВР кандидатуру Азарова на должность премьер-министра

Госпрограмма развития экономики: дефицит бюджета-2013 - до 1%, госдолг – до 25% ВВП

Moody’s понизило рейтинги 11 украинских банков. Прогноз - негативный

«Нафтогаз» намерен привлечь у Госбанка развития Китая кредит на 3,656 млрд долл.

Уровень экспорта в ВВП Украины превысил предел экономической безопасности

Активы украинских банков в ноябре уменьшились до 1,121 трлн грн

ЕС надеется подписать ассоциацию с Украиной на саммите Восточного партнерства

Moody's снизило рейтинг ДТЭК

СКМ сконцентрировал контрольные пакеты в «Енакиевском коксохимпроме» и «Донецккоксе»

Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы просят помощи у Януковича

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Янукович внес в ВР кандидатуру Азарова на должность премьер-министра

Президент Украины Виктор Янукович перед отлетом в Индию внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Николая Азарова на должность премьер-министра Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

6 декабря во время встречи с вновь назначенными послами иностранных государств глава Украинского государства заявил, что определится с кандидатурой премьер-министра до конца недели.

В.Янукович отметил, что подпишет представление по кандидатуре руководителя правительства и проведет с ним собеседование перед государственным визитом в Индию 9-12 декабря.

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Госпрограмма развития экономики: дефицит бюджета-2013 - до 1%, госдолг – до 25% ВВП

В 2013 году в Украине планируется удерживать дефицит Государственного бюджета на уровне не более 1% и предельный объем государственного долга - не более 25% ВВП.

Об этом говорится в проекте Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, текстом которой располагает УНИАН.

«Удержание дефицита Государственного бюджета на экономически безопасном уровне (0,8-1% ВВП)… Удержание предельного объема государственного долга на экономически безопасном уровне (не более 25% ВВП)», - говорится в документе.

По информации УНИАН, на сегодняшний день проект программы находится в состоянии доработки.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря Президент Украины Виктор Янукович сообщил, что разработал программу развития страны.

При этом В.Янукович сказал, что от того, как будет воспринимать эту программу потенциальный кандидат на должность премьер-министра, также будет зависеть его решение относительно будущего главы правительства.

Он отметил, что в разработке документа определенное участие принимал исполняющий обязанности премьер-министра Укракины Николай Азаров.

Верховная Рада приняла предложенный правительством госбюджет на 2013 год с предельным объемом дефицита 50,4 млрд грн, что составляет 3,2% от прогнозируемого на 2013 год номинального ВВП в объеме 1,576 трлн грн.

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Moody’s понизило рейтинги 11 украинских банков. Прогноз - негативный

Международное рейтинговое агентство Moody’s вслед за снижением суверенных рейтингов Украины понизило автономные кредитные оценки, рейтинги оценки долгов и депозитов 11 украинских банков и одной лизинговой компании. Об этом сказано в пресс-релизе агентства, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, оценки снижены и по Национальной рейтинговой шкале. Негативный прогноз установлен в отношении всех банковских рейтингов.

Понижены рейтинги следующих банков: «Финансы и кредит», «Кредит Днепр», «Первый украинский международный банк», «ОТР Украина», «Пивденный», «ПриватБанк», «Проминвестбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Ощадбанк Украины», украинский филиал российского банка «Сбербанк России», «Укрэксимбанк», «Укринбанк» и «VAB», а также лизинговой компании «Райффайзен лизинг Аваль».

Снижение рейтингов, как сказано в пресс-релизе, было продиктовано снижением суверенного рейтинга Украины до «B3» с «B2» и последующим снижением рейтингов оценки депозитов в иностранной валюте до «Caa1» с «B3», оценки депозитов в национальной валюте и оценки бондов до «B2» с «Ba1», а также оценки бондов в иностранной валюте до «B3» с «B1». Разрыв оценок, отмечается в пресс-релизе, является максимальным для банков и других эмитентов страны. Негативный прогноз по суверенным рейтингам сохранен.

Согласно релизу Moody's, снижение автономных оценок десяти из 11 банков обусловлены соотношением капитала и зависимостью от внутреннего государственного долга, уровнем зависимости от внутренних макроэкономических показателей и финансовой среды, а также размером фондов рыночного происхождения.

Принимая во внимание все эти факторы, оценки банков были снижены на одну ступень. В частности, 9 из 11 банков получили рейтинг «B3», банк «Финансы и кредит» сохранил свой рейтинг на уровне «В3», при этом рейтинг «ПриватБанка» снижен только до уровня «В2», что на одну ступень выше суверенного рейтинга Украины. Moody's объяснило это исключение способностью менеджмента банка уравновешивать внутренние государственные риски с рыночной деятельностью и умеренным уровнем диверсификации бизнеса вне границ Украины.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг государственных облигаций Украины до «B3» с «B2», прогноз - «негативный». Снижение рейтинга обусловлено ухудшением оценки Moody's институциональной силы Украины, нехваткой внешней ликвидности, что повышает риски для национальной валюты, более широким финансовым и экономическим кризисом, а также относительно слабыми экономическими прогнозами для Украины. Moody's также понизило потолок странового рейтинга для долговых обязательств Украины в иностранной валюте до «B3» с «B1». Кроме того, агентство снизило рейтинги обязательств Киева и Харькова в иностранной и национальной валютах до уровня «B3» с «B2», прогноз «негативный», а также корпоративный рейтинг холдинга «Метинвест» до уровня «В3», прогноз – «негативный».

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«Нафтогаз» намерен привлечь у Госбанка развития Китая кредит на 3,656 млрд долл.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» намерена привлечь у Государственного банка развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) кредит на сумму 3,656 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредит привлекается на 19 лет. Дата акцепта — 7 декабря 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Госбанк развития КНР подписали соглашение, предусматривающее возможность открытия для Украины специальной кредитной линии на сумму 3 млрд 656 млн долл. для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

Соответствующий протокол был подписан 13 июля 2012 года первым заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Поповичем и уполномоченным представителем Госбанка развития КНР Лю Бо.

В рамках программы предполагается реализовать ряд проектов по переводу отечественных объектов теплоэнергетики на использование водоугольного топлива, а также по строительству заводов по газификации бурого и каменного угля с использованием китайских технологий.

В конце сентября текущего года министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко прогнозировал подписание кредитного соглашения с Китаем для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем к концу ноября текущего года.

Справка УНИАН. В рамках украинско-китайского сотрудничества в угольной отрасли Государственный банк развития КНР выделил Украине кредит в размере 85 млн долл. на модернизацию шахты им. Мельникова ОАО «Лисичанскуголь». Первый транш в размере 16 млн долл. был получен в июне т.г. В целом рамочное соглашение о сотрудничестве в угольной отрасли, подписанное в сентябре 2010 года, предусматривает привлечение денежных средств для модернизации государственных угледобывающих предприятий на общую сумму свыше 1 млрд долл.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Уровень экспорта в ВВП Украины превысил предел экономической безопасности

Уровень экспортной составляющей ВВП за первые два квартала текущего года достиг 53,4% и превысил границы предельного значения внешнеэкономической безопасности Украины.

Об этом говорится в подготовленных Счетной палатой Выводах по результатам анализа и экспертизы проекта закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Согласно Методике расчета уровня экономической безопасности (циркуляр, утвержденный Минэкономики в 2007 году), приемлемой считается экспортная составляющая ВВП на уровне не более 50%.

Учитывая вышеизложенное, а также прогнозы замедления роста мировой экономики, в том числе стран – основных торговых партнеров Украины, в Счетной палате заявляют, что «запланированный на следующий год рост экономики на 3,4% является достаточно оптимистичным и будет базироваться прежде всего на статистическом эффекте низкой базы сравнения».

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

6 декабря Президент Украины Виктор Янукович не исключил пересмотра показателей госбюджета на 2013 год по итогам первого квартала.

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Активы украинских банков в ноябре уменьшились до 1,121 трлн грн

Активы украинских банков в ноябре 2012 г. уменьшились на 0,3%, с начала года — выросли на 5,8%, - до 1,121 трлн грн.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, общие активы в прошлом месяце сократились на 0,3%, в январе-ноябре — выросли на 4,3% - до 1,265 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 65,5%, вложения в ценные бумаги - 8,1%, корреспондентские счета в других банках — 5,5%, наличные средства и средства в Нацбанке - 4,7%, основные средства и нематериальные активы - 4,4%, доходы, начисленные к получению, - 4,4%, дебиторская задолженность — 6,1%.

Обязательства банков в прошлом месяце уменьшились на 0,3% - до 951,2 млрд грн, из которых средства физлиц составили 356,9 млрд грн, или 37,5%, средства субъектов хозяйствования — 181,8 млрд грн, или 19,1%, межбанковские кредиты и депозиты — 135,4 млрд грн, или 14,2%.

Капитал банков сократился на 0,1% - до 169,7 млрд грн и составил 15,1% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков за месяц не изменился и на 1 декабря т.г. составил 174,5 млрд грн.

По состоянию на 1 ноября 2012 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

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ЕС надеется подписать ассоциацию с Украиной на саммите Восточного партнерства

Брюссель. Европейский Союз надеется подписать Соглашение об ассоциации с Украиной на саммите “Восточного партнерства”.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренных сегодня выводах относительно Украины на заседании Совета иностранных дел ЕС.

“Совет подтверждает свое обязательство подписать уже парафированное Соглашение об ассоциации, включая глубокую и всестороннюю зону свободной торговли, как только украинская власть продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в трех сферах, отмеченных выше (реформы избирательного законодательства, судебная реформа и прогресс в реформах в рамках Повестки дня ассоциации – УНИАН), возможно, к проведению саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года”, - написано в пункте 6 выводов.

В выводах Совет иностранных дел еще раз подтвердил свое обязательство относительно политической ассоциации и экономической интеграции с Украиной, которое будет основываться на уважении к общим ценностям.

В документе министры иностранных дел отметили с обеспокоенностью тот факт, что парламентские выборы 28 октября продемонстрировали определенные недостатки, что привело к ухудшению стандартов, уже ранее достигнутых во время выборов в Украине.

В связи с этим министры выразили надежду, что украинская власть реализует обязательства, выраженные публично премьер-министром Украины, в том числе относительно создания единого Избирательного кодекса.

Совет иностранных дел ЕС также выразил обеспокоенность в отношении политически мотивированных осуждений членов бывшего правительства в результате процессов, которые не отвечали международным стандартам честного, прозрачного и независимого юридического процесса, что привело к тому, что лидеры оппозиции не смогли принять участие в выборах.

“Совет приветствует усилия, осуществленные мониторинговой миссией Европарламента в Украине во главе с бывшими президентами Пэтом Коксом и Александром Квасневским”, - отмечается в выводах.

В документе выражается надежда, что украинская власть примет меры по решению вопросов относительно случаев политически мотивированного правосудия, а также осуществит дальнейшие шаги в реформировании судебной системы для обеспечения того, чтобы такие случаи не повторялись.

В связи с этим Совет подчеркнул важность четко выраженного украинской властью обязательства относительно скорейшей реализации всех решений Европейского суда по правам человека, а также рекомендаций Совета Европы по условиям содержания и медицинской помощи лиц, находящихся в заключении.

Совет иностранных дел ЕС приветствовал вступление в силу Уголовного процессуального кодекса Украины, законодательства относительно адвокатуры и создания Национального механизма предупреждения пыток, а также подчеркнул важность надлежащей реализации настоящих законодательных актов.

В связи с этим Совет выразил надежду, что Украина осуществит дополнительные шаги по вопросу судебной реформы с учетом рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы.

“Совет приветствует намерение Европейского Союза и Украины положить начало неформальному диалогу с Украиной относительно судебной реформы для содействия прогрессу Украины в этом направлении”, - говорится в документе.

Совет также выразил надежду на проведение в Украине конституционной реформы, осуществление шагов в сфере борьбы с коррупцией, реформирования системы управления государственными финансами и реформы Счетной палаты.

Как сообщал УНИАН, выводы одобрены по итогам обсуждения ситуации в Украине на заседании Совета иностранных дел 19 ноября.

Напомним, 19 июля с.г. в Брюсселе представители Украины и Европейской комиссии парафировали текст соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС, которое является неотъемлемой частью соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

3 октября представитель Украины при Европейском Союзе Константин Елисеев заявил, что на данный момент продолжается процедура подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. «Я надеюсь, что мы в ближайшее время завершим внутренние государственные процедуры, необходимые для подписания», - сказал К.Елисеев.

По его словам, европейская сторона осуществляет техническую подготовку документа к подписанию, в том числе перевод на все 23 официальных языка Евросоюза.

26 ноября министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко заявил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом до конца года технически будет готово к подписанию.

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Moody's снизило рейтинг ДТЭК

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило корпоративный рейтинг (CFR), рейтинг вероятности дефолта эмитента (PDR) и рейтинг еврооблигаций энергохолдинга ДТЭК до «B3» с «B2», об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте рейтингового агентства.

Согласно сообщению, Moody's также поставило на пересмотр с возможным понижением рейтинги CFR, PDR и еврооблигаций агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» (МХП) «B3».

По информации Moody's, данные рейтинговые действия обусловлены снижением рейтинга Украины до «B3» с «B2» с прогнозом «негативный».

Как сообщал УНИАН, рейтинговое агентство Moody’s вслед за снижением суверенных рейтингов Украины понизило автономные кредитные оценки, рейтинги оценки долгов и депозитов 11 украинских банков и одной лизинговой компании.

Понижены рейтинги следующих банков: «Финансы и кредит», «Кредит Днепр», «Первый украинский международный банк», «ОТР Украина», «Пивденный», «ПриватБанк», «Проминвестбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Ощадбанк Украины», украинский филиал российского банка «Сбербанк России», «Укрэксимбанк», «Укринбанк» и «VAB», а также лизинговой компании «Райффайзен лизинг Аваль».

На прошлой неделе Moody's Investors Service снизило рейтинг государственных облигаций Украины до «B3» с «B2», прогноз – «негативный». Снижение рейтинга обусловлено ухудшением оценки Moody's институциональной силы Украины, нехваткой внешней ликвидности, что повышает риски для национальной валюты, более широким финансовым и экономическим кризисом, а также относительно слабыми экономическими прогнозами для Украины.

Moody's также понизило потолок странового рейтинга для обязательств Украины в иностранной валюте до «B3» с «B1».

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СКМ сконцентрировал контрольные пакеты в «Енакиевском коксохимпроме» и «Донецккоксе»

Крупнейшая в Украине финансово-промышленная компания System Capital Management Limited (СКМ), принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, приобрела 40% акций «Енакиевского коксохимпрома» и 31,13% «Донецккокса», увеличив свои пакеты в уставных капиталах указанных компаний до контрольных.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «СКМ».

Согласно сообщению, в результате приобретения группа СКМ владеет 50% акций «Енакиевского коксохимпрома» и 69,81% «Донецккокса».

Также в сообщении отмечается, что SCM Ltd в ближайшее время передаст данные пакеты акций во владение компании Metinvest B.V. (корпоративный центр группы «Метинвест», горно-металлургического отраслевого холдинга СКМ).

Справка УНИАН. деятельность группы компаний СКМ сконцентрирована в горно-металлургической, энергетической, финансовой сферах бизнеса, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе.

В группу компаний СКМ входят компании «Метинвест» и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа», ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест», транспортно-экспедиторская компания «Лемтранс» и другие.

100% акций Компании СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

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Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы просят помощи у Януковича

Крупные отечественные производители ферросплавов - Запорожский ферросплавный завод (ЗЗФ) и Стахановский ферросплавный завод (СЗФ) - просят Президента Украины Виктора Януковича содействовать в установлении экономически обоснованных тарифов на электроэнергию и напоминают главе государства, что его поручение и два решения Кабмина до сих пор не выполнены.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН заявили руководители Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов.

«К Президенту мы уже обратились, и как только будет назначен премьер, обратимся и к нему», - сказал глава правления Запорожского ферросплавного завода Павел Кравченко.

«Цена на электроэнергию с 2011 года выросла на 76%, в то время как цены ферросплавов на мировом рынке снизились на 20%», - добавил заместитель председателя правления Стахановского ферросплавного завода Денис Сысуев, уточнив, что именно необоснованные тарифы на электроэнергию являются главной причиной остановки заводов.

При этом руководители предприятий обратили внимание, что чиновники не выполнили поручение Президента Виктора Януковича и постановление правительства, требовавшие от ведомств установить экономически обоснованные тарифы на электроэнергию для ферросплавной отрасли.

Напомним, 30 августа Президент Украины Виктор Янукович дал письменное поручение (№ 1 1/2340) Кабмину, в котором потребовал до 1 октября принять меры по «разработке и внедрению справедливых тарифов для крупных электрометаллургических предприятий».

В ответ 1 октября Кабмин принял постановление №912, которым обязал ГП «Энергорынок» в период с 1 октября 2012 года по 1 марта 2013 года продавать Запорожскому и Стахановскому ферросплавным заводам электроэнергию по «оптовой рыночной цене без учета объема дотации для компенсации потерь, связанных с поставкой электрической энергии по регулируемому тарифу».

Однако, как сообщили на пресс-конференции в УНИАН, руководители заводов, постановление Кабмина №912 до сих пор не выполнено, что вынуждает остановить производство.

«На сегодняшний момент с Запорожского завода уволено уже 1400 человек, и еще 2000 находятся под угрозой сокращения», - отметил П. Кравченко.

«Из восьми печей завода (СЗФ – УНИАН) оставили в работе только одну, чтобы хоть как-то пережить зиму», - подчеркнул Д. Сысуев.

По словам руководителей, у заводов остаются шансы восстановить производство, если в ближайшее время чиновники выполнят ранее принятое постановление правительства.

«Мы можем вернуть наших людей. Не всех, потому что многие уехали», - уточнил П.Кравченко.

В ходе пресс-конференции представители заводов отметили, что на данный момент для конкурентной работы заводов экономически обоснованным тарифом за потребляемую электроэнергию является 6 центов за 1 кВт/ч, вместо имеющихся сейчас 9,3 цента.

Как ранее сообщал УНИАН, по итогам 2010 года суммарный рост тарифа на электроэнергию составил 30,9% (повышался 4 раза).

По итогам 2011 года суммарный рост тарифа составил 21,4% (повышался 8 раз).

За 11 месяцев текущего года тариф на электроэнергию повышался 4 раза и суммарно рост составил 10,8%.

В настоящее время тариф на электроэнергию для ферросплавных заводов Украины составляет 93 долл. за 1 МВт/ч, в то время, как иностранные конкуренты украинских ферросплавных предприятий работают по тарифам, находящимся в пределах от 20 долл. до 65 долл. за 1 МВт/ч.

В 2011 году Запорожский ферросплавный завод получил чистый убыток в размере 758,9 млн грн, в то время как в 2010 году завод получил чистую прибыль в размере 105,4 млн грн.

Аналогичная ситуация и со Стахановским ферросплавным заводом, который в 2011 году получил чистый убыток в размере 235,1 млн грн, в то время как 2010 год предприятие закончило с чистой прибылью в 5,5 млн грн.

Убытки Запорожского ферросплавного завода за 11 месяцев текущего года составили 653,27 млн грн, а Стахановского - 241,63 млн грн.

С 1 декабря производство на ЗЗФ и СЗФ остановлено.

«Запорожский завод ферросплавов» - один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Европейского Союза, Азии и Африки.

«Стахановский завод ферросплавов» производит ферромарганец, ферросиликомарганец и ферросилиций.

Среднегодовая производственная мощность завода составляет 220 тыс. тонн ферросплавов.

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