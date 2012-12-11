ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «ЕС назвал окончательные условия подписания Соглашения об ассоциации с Украиной» пишет: Европейский союз подпишет Соглашение об ассоциации с Украиной как только наши власти прекратят избирательное правосудие, усовершенствуют избирательную систему и реформируют судебную систему...

http://delo.ua/ukraine/es-nazval-okonchatelnye-uslovija-podpisanija-soglashenija-ob-associa-192089/

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«Дело» в публикации «Как покупка нидерландской группой Aegon украинской Fidem Life отразится на страховом рынке» пишет: эксперты утверждают, что покупка Fidem Life подтолкнет к более решительным действиям других игроков страхового рынка…

http://delo.ua/finance/kak-pokupka-niderlandskoj-gruppoj-aegon-ukrainskoj-fidem-life-ot-192050/

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Также «Дело» в публикации «Деловые итоги дня: Власть готовится поднять цены на газ для населения на 50%» пишет: «Нафтогаз» планирует взять у Китая кредит, «Аэросвиту» закрыли небо над Россией, а «Сандору» оштрафовали на 3 млн. грн. - таковы деловые итоги 10 декабря…

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-vlast-gotovitsja-podnjat-ceny-na-gaz-dlja-nase-192077/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Сахар уходит в песок», в котором пишет: производство сахара в Украине больше не привлекает инвесторов. Из-за перепроизводства и крайне низких цен с рынка начали уходить не только мелкие, но и крупные игроки, среди которых агрохолдинги Kernel и Sintal Agriculture. Так будет продолжаться до тех пор, пока в Украине не завершится консолидация бизнеса и рынок не разделят несколько крупных компаний, а количество заводов не снизится с 99 до 40…

http://www.kommersant.ua/doc/2087434

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Экономику удержал внутренний спрос», в котором пишет: основным фактором спада ВВП в III квартале стало снижение частных инвестиций в основной и оборотный капитал, в то время как государство и население продолжали наращивать свои расходы. Без этих денежных вливаний экономика упала бы более чем на 1,3%. Однако так как в конце года потребительские расходы начали расти медленнее, а государственные - даже сокращаться, их позитивный эффект на экономику снижается, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2087429

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«Сегодня» в публикации «Новогодние акции банков. Эксперты: «нулевых» кредитов не бывает» пишет: банки предлагают к праздникам драгмонету - за 500 грн, а к депозиту - 3% сверху…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Novogodnie-akcii-bankov-Eksperty-Nulevyh-kreditov-ne-byvaet.html

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Также «Сегодня» в публикации «Нацбанк подложит украинцам змею» пишет: скоро киевляне смогут купить символ наступающего года на монете…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Nacbank-predlozhil-ukraincam-zmeyu.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Россию сделают финансовой державой с помощью рейтингов» пишет: Минфин подготовил и согласовал «дорожную карту» по созданию международного финансового центра и улучшению инвестиционного климата в России. РФ по финансовым показателям через пять лет догонит Европу, а Москва опередит Стокгольм и Париж…

http://izvestia.ru/news/541182

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Также «Известия» в публикации «Для пианиста Мацуева в Иркутске снесут стадион» пишут: губернатор Иркутской области рассказал, что финансировать стройку нового театра будет бизнес…

http://izvestia.ru/news/541266

(УНИАН)