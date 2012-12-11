Саламатин принимает участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ в Москве

Сегодня в Москве началось 63-е заседание Совета министров обороны стран-участниц СНГ.

В работе Совета принимают участие делегации оборонных ведомств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины.

Украинскую делегацию, представленную на заседании в качестве наблюдателя, возглавляет министр обороны Дмитрий Саламатин.

Как предусматривается, Д.Саламатин проведет встречи с министром обороны Беларуси генерал-лейтенантом Юрием Жадобиным, министром обороны Таджикистана генерал-полковником Шерали Хайруллоевым. По итогам встреч ожидается подписание планов двустороннего сотрудничества между министерствами на 2013 год.

Также запланированы встречи Д.Саламатина с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу и секретарем Совета министров обороны стран-участниц СНГ Александром Синайским.

В соответствии с порядком заседания, к рассмотрению предложено более 25 вопросов военного сотрудничества оборонных ведомств стран СНГ. Вопросы и документы, которые будут выноситься на рассмотрение, направлены на дальнейшее последовательное совершенствование системы многостороннего военного сотрудничества, развитие взаимовыгодного партнерства в военной сфере. Учитывая важность развития интеграционных процессов в военной сфере, участники заседания проанализируют итоги деятельности рабочих органов Совета в 2012 году и утвердят план работы СМО СНГ на 2013 год.

По информации пресс-службы Исполкома СНГ, «исходя из долгосрочных подходов к созданию и совершенствованию совместных систем военного назначения, главы военных ведомств рассмотрят проект Концепции развития Единой системы государственного радиолокационного опознавания, взаимодействие органов военного управления, осуществляющих обмен информацией о радиационной, химической и биологической обстановке, единые показатели контролируемых параметров радиационной, химической и биологической безопасности».

По данным пресс-службы Исполкома СНГ, на заседании намечено обсудить вопросы, касающиеся проведения совместных мероприятий Объединенной системы противовоздушной обороны стран Содружества в 2013 году, совершенствования метрологического обеспечения вооруженных сил стран СНГ, взаимодействия органов международного военного сотрудничества министерств обороны, проведения совместных мероприятий инженерных войск, модернизации и ремонта средств инженерного вооружения, формирования Единого межархивного справочника.

Участники заседания также обсудят вопросы о базовой организации по подготовке военных кадров для инженерных войск, совершенствовании подготовки специалистов, военно-научных и научно-педагогических кадров для топографических служб вооруженных сил стран Содружества.

Кроме того, министрам обороны стран Содружества предстоит обсудить вопросы подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и проведения совместных поисковых работ по установлению судеб погибших на местах сражений.

В ходе заседания будут подведены итоги II Международного конкурса военно-научных работ, посвященного 20-летию образования Совета министров обороны, а также принято решение о проведении различных спортивных чемпионатов дружественных армий стран СНГ в 2013 году.

Справка УНИАН. Совет министров обороны государств СНГ был создан в 1992 году.

Совет координирует военное сотрудничество стран Содружества, рассматривает концептуальные подходы к вопросам военной политики и военного строительства, вырабатывает предложения по реализации усилий, направленных на предотвращение вооруженных конфликтов.

В функции Совета также входит рассмотрение проектов договоров и других документов по вопросам обороны и военного строительства, выработка предложений по сближению правовых актов в этой области, осуществление руководства Коллективными силами по поддержанию мира в СНГ.

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