Рада уже в среду может вынести на голосование кандидатуру Азарова на должность премьера

Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос о даче согласия на назначение премьер-министра Украины сразу после избрания председателя ВР и его заместителей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня во время заседания подготовительной группы по вопросам организации работы ВР седьмого созыва.

За принятие решения голосовали 16 членов подготовительной группы, один был против. Подавляющей части представителей оппозиции вообще не было во время голосования этого вопроса.

Как сообщил председатель подготовительной группы Владимир Литвин, этот вопрос необходимо решить в короткие сроки, поскольку стране нужно правительство.

«Если мы не примем это решение, то в лучшем случае оно будет принято на конец года, а в худшем - вообще после Нового года», - сказал В.Литвин, обосновывая, почему этот вопрос должен быть рассмотрен еще до создания фракций и комитетов ВР.

В.Литвин спрогнозировал, что если спикер и его заместители будут избраны уже в среду, 12 декабря, во время первого пленарного заседания ВР, то в четверг утром можно было бы рассмотреть вопрос о даче согласия на назначение премьера.

Такое предложение возмутило представителей оппозиции. В частности, представитель «Батькивщины» Сергей Сас отметил, что, согласно регламенту Верховной Рады, парламент не имеет права рассматривать вопрос назначения премьер-министра до формирования комитетов ВР.

Он подчеркнул, что профильный комитет должен рассматривать вопрос о назначении премьер-министра и после этого выносить его в сессионный зал.

В свою очередь, В.Литвин отметил, что функции комитета может выполнить подготовительная группа, которая пригласит на свое заседание кандидата на должность премьер-министра.

Впоследствии большинством голосов на заседании было принято решение об изменении порядка рассмотрения вопросов.

После этого представитель партии «УДАР» Виталий Ковальчук подчеркнул, что его политическая сила не будет принимать участия в рассмотрении других вопросов, если их порядок будет изменен.

Между тем, представитель Партии регионов Александр Ефремов не видит необходимости переносить голосование за кандидатуру премьер-министра Украины на четверг, 13 декабря, со среды, когда пройдет первое заседание Верховной Рады седьмого созыва.

А.Ефремов подчеркнул: «Я не вижу необходимости на четверг откладывать вопрос избрания премьера. Что может измениться за один день? Мы со своей кандидатурой определились».

По его словам, завтра парламент определится по кандидатуре Николая Азарова на пост премьер-министра, т.к. нужно «закрыть эту тему и открыть дорогу руководителю государства дальше формировать Кабинет министров Украины».

«Тогда до конца недели может быть сформирован и Кабинет министров Украины», - добавил А.Ефремов.

На вопрос, есть ли сегодня 226 голосов депутатов для поддержки кандидатуры Н.Азарова, А.Ефремов ответил: «Завтра покажет голосование в зале».

ВО "Свобода" объяснила желание Партии регионов как можно скорей избрать премьер-министра тем, что еще не вступил в силу закон о персональном голосовании.

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