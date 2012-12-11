Эштон выражает готовность провести саммит Украина-ЕС летом 2013 года

Высокий представитель Евросоюза по международным вопросам и политике безопасности Кэтрин Эштон выражает готовность провести заседание Совета Украина-ЕС в Люксембурге летом 2013 года.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, об этом она сказала во время телефонного разговора с премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

К.Эштон проинформировала главу украинского правительства о заключениях Совета ЕС по иностранным делам относительно Украины. Она подчеркнула, что Европейский Союз искренне желает Украине прогресса на пути реформ, модернизации экономики и демократических преобразований, а также в реализации европейского выбора.

Совет ЕС по иностранным делам подтвердил привлечение Украины к сотрудничеству в направлении политической ассоциации и экономической интеграции на основе общих ценностей.

В связи с этим Высокий представитель ЕС сообщила Н.Азарову о готовности провести заседание Совета Украина-ЕС в Люксембурге летом 2013 года. Также она выразила уверенность в подписании Соглашения об ассоциации во время Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» в ноябре 2013 года.

К.Эштон выразила уверенность, что Украина успешно выполнит согласованную с ЕС Повестку дня ассоциации и обеспечит реформирование избирательного законодательства, судебной системы, конституционные преобразования. В частности, Высокий представитель ЕС положительно оценила озвученное обязательство Украины усовершенствовать избирательную систему в соответствии с рекомендациями представителей ЕС. Также Евросоюз готов оказать Украине помощь в реформировании судебной системы.

В свою очередь, Н.Азаров поблагодарил К.Эштон за желание вести конструктивный, откровенный диалог и за позитивную оценку перспектив сотрудничества Украины с Евросоюзом.

Он приветствовал решение Совета ЕС по иностранным делам и заявил, что это добрый сигнал к дальнейшему углублению сотрудничества. Он подчеркнул, что Украина решительно настроена выполнить Повестку дня ассоциации и подписать соответствующее Соглашение.

«Мы также готовы к запуску новых форматов диалогов с ЕС относительно реформирования системы правосудия, совершенствования избирательного законодательства, улучшения бизнес-климата в Украине», - заявил Н.Азаров.

Стороны договорились поддерживать личный постоянный диалог в процессе подготовки подписания Соглашения о политической ассоциации, включая всеобъемлющую зону свободной торговли между Украиной и ЕС.