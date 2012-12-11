В Евросоюзе надеются, что саммит с Украиной состоится в начале 2013 года

Брюссель. В Европейском Союзе надеются провести саммит с Украиной в начале следующего года.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщила представитель Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Майя Кощанчич.

“Контакты относительно даты саммита продолжаются. Мы все еще ожидаем, что саммит состоится в начале следующего года”, - сказала она.

М.Кощанчич отметила, что Верховный представитель ЕС Кэтрин Эштон во время сегодняшнего телефонного разговора с премьер-министром Украины Николаем Азаровым представила заключения, одобренные Советом иностранных дел ЕС на заседании 10 декабря, а также обсудила проведение заседания Совета сотрудничества Украина-ЕС, запланированного на лето 2013 года.

“Важно подчеркнуть, что это (саммит и заседание Совета сотрудничества – УНИАН) – два отдельных события”, - отметила М.Кощанчич.

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