Анонс на 12 декабря

* Состоится открытие Третьего заседания Американско-Украинской рабочей группы по вопросам науки и технологии. Организаторы: Посольство США и Государственное агентство Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации. В церемонии открытия примут участие: председатель Госагентства Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир Семиноженко, посол США в Украине Джон Ф.Теффт и председатель Офиса научно-технологического сотрудничества Государственного департамента США Джил Дердериан.

* Состоится банковская антиконференция Banking Solutions «Бизнес-план 2013. Машина продаж. Non-price». Участники банкиры-практики: Дмитрий Зинков (Надра Банк), Константин Лежнин (Укрсиббанк), Екатерина Федоровская (ВТБ), Елена Франковская (Platinum bank), Елена Колосветова (OTP банк), Борис Тимонькин (Укрсоцбанк).

* Пресс-конференция на тему: «Позиция Профсоюза металлургов и горняков Украины относительно политики собственников ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог», которая приводит к сокращению рабочих мест и снижению зарплаты». Участники: Владимир Казаченко, председатель Центрального комитета профсоюза металлургов и горняков Украины, Юрий Бобченко, председатель профкома ПМГУ в ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог».

* Пресс-конференция на тему: "Итоги рынка труда Украины в 2012 году. Прогнозы на 2013 год". Участники: Елена Грищук, директор рекрутинговой компании "Форсаж" (Украина, Казахстан) Алена Мотовилова, HR-директор ООО "Новый канал" (Украина) Елена Лимарчук, директор подразделения управления брендом и адаптации персонала по Центральной и Восточной Европе (Компания "3М").

* Начнется Торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами и открытия I сессии Верховной Рады VII созыва.

* Круглый стол на тему: "Без качественных публичных консультаций реформы невозможны?". Организатор - Международный центр перспективных исследований. Участники: Виталий Бигдай, старший аналитик МЦПИ; Иван Ратушняк, советник МЦП; Роман Шпек, зам.председателя Наблюдательного Совета Международного центра перспективных исследований; Олег Рыбачук, руководитель ОО «Центр UA», член Наблюдательного Совета МЦПИ; Игорь Шумило, МЦПИ; Хольгер Нойвегер, директор GIZ в Украине; Ирина Мовчан, президент Украинского образовательного центра реформ; Мириам Космель, директор Фонда Фридриха Науманна в Украине;. Модератор: Петр Павличенко, директор Международного центра перспективных исследований.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Сотрудничество Украина-ЕС в сфере энергетики, окружающей среды и транспорта: достижения и вызовы». Представители проектов ЕС презентуют свои достижения в Украине.

* Пресс-конференция на тему: «Украина и Таможенный союз: вступать или не вступать?». Участники: политический эксперт Владимир Цибулько; экономист Виктор Лисицкий; эксперт Центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.

* Круглый стол на тему: «Деньги и благотворительность: как помочь людям и не стать жертвой обмана». Участники: Катерина Засуха, директор департамента внешних связей, БФ Рината Ахметова “Развитие Украины; Анна Гулевская-Черныш, глава украинского Форума Благотворителей; Руслан Бахтыев куратор ВБФ "Зоряна мрія"; Максим Лацыба, руководитель программы развития гражданского общества УНЦП; прот.Георгий Коваленко, пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Токсичные металлы в детских игрушках: в безопасности ли наши дети?". Всеукраинская экологическая общественная организация «МАМА-86» презентует результаты международного партнерского проекта «Химическая безопасность игрушек для детей». На пресс-конференции также будут представлены результаты тестирования игрушек и мониторинга их качества в Украине; существующее законодательство, которое обеспечивает безопасность игрушек и меры по его адаптации к стандартам ЕС. Участники: Зоряна Мищук, исполнительный директор ВЭОО «МАМА-86»; Ольга Цыгулева, координатор тематического направления «Химическая безопасность» ВЭОО «МАМА-86», Юрий Михайлов, начальник сектора испытаний игрушек ГП «Укрметртестстандарт», Сергей Кияниченко, начальник управления рыночного надзора Держспоживинспекции, Алексей Шумило, канд.юрид.наук, председатель ХГОО «ЭкоПраво-Харьков», Сергей Алексеев, замдиректора департамента технического регулирования Минэкономразвития (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

* Круглый стол на тему: "Будущее оффшорных схем в Украине". Организатор: Киевский центр поддержки и развития бизнеса. Участники: Александра Федак, КЦПРБ; Юлия Дроговоз, УСПП; Дмитрий Сушко, PSP Audit; Алексей Шматко, Грант Торнтон Украина; Лана Голян, Solano; Марина Гончар, Герлах Украина; представители Государственной налоговой службы Украины. Модератор - Дмитрий Гарный, КЦПРБ.

* Состоится Национальный круглый стол на тему: «Мифы и реалии добычи сланцевого газа в контексте существующих экологических проблем в Украине». В заседании планируется участие представителей всех регионов Украины, в том числе ведущих ученых, академиков Национальной академии наук Украины, международных экспертов, специалистов в области энергетики, представителей местных общин, органов государственной власти и общественных природоохранных организаций.

* Состоится церемония награждения и итоговая пресс-конференция финального этапа первого Всеукраинского фестиваля инновационных проектов "Sikorsky Challenge", который проходит 11-13 декабря в НТУУ "КПИ". Его цель - привлечение украинских ученых и предпринимателей к участию в научных программах и проектно-конструкторской деятельности и стимулирование исследований в технических отраслях. Организаторы: НТУУ "КПИ", Научный парк «Киевская политехника», Украинский научно-технологический центр, Независимая ассоциация банков Украины. Фестиваль проводится под патронатом Президентского фонда Л.Кучмы «Украина» и в сотрудничестве с Посольством США в Украине, ЕК, инновационными компаниями и фондами из Украины, стран ЕС и США. В пресс-конференции примут участие: ректор НТУУ «КПИ», академик НАНУ Михаил Згуровский, председатель международного жюри, вице-президент Академии наук высшей школы Украины Максим Стриха, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Сергей Мамедов.

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