Минюст изменил требования к наименованиям создаваемых юрлиц и общественных объединений

Министерство юстиции изменило требования к наименованию юридических лиц или их отделенных подразделений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

Как отмечается в сообщении, соответствующие изменения разрабатывались с целью реализации требований к написанию наименования юридических лиц, определенных в законах «Об общественных объединениях», «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий» и «Об организациях работодателей, их объединениях, правах и гарантиях их деятельности».

Изменения коснутся написания наименования общественных объединений и порядка присвоения юридическим лицам имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий. Новые требования вступят в действие одновременно с введением в действие закона «Об общественных объединениях», то есть с 1 января 2013 года.

Новый порядок наименования юридических лиц будут касаться лишь организаций, которые будут создаваться после вступления в силу указанных законодательных изменений.

Так, в общем названии должна будет указываться организационно-правовая форма общественного объединения - «общественная организация», «общественный союз» и тому подобное.

Собственное название общественного объединения не должно будет содержать слова «государственный», «коммунальный» и производные от них.

Собственное название общественного объединения должно будет содержать информацию о статусе общественного объединения - «детское», «молодежное», «всеукраинское» и может содержать информацию о его виде - «экологическое», «правозащитное» и тому подобное.

Собственное название общественного объединения может содержать имя (псевдоним) физического лица при условии предварительного письменного согласия этого лица или его наследников, засвидетельствованного в установленном законом порядке.

Юридические лица смогут использовать в своем наименовании имена (псевдонимы) физических лиц, юбилейные и праздничные даты, названия и даты исторических событий, если они присвоены в порядке, установленном Законом Украины «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий».

Определение «организация работодателей», «объединение организаций работодателей» и производные от них смогут использовать лишь те организации и их объединения, которые созданы и действуют в соответствии с Законом «Об организациях работодателей, их объединениях, правах и гарантиях их деятельности».

Всеукраинские объединения организаций работодателей смогут без специального разрешения использовать в своем названии слово «Украина» и производные от этого слова.

Министерство юстиции поручило Государственной регистрационной службе Украины обеспечить доработку программных средств ведения Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей с учетом требований этого приказа.

Как сообщалось, 22 марта 2012 года был принят Закон Украины «Об общественных объединениях», который вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2013 года. Этим законом установлены новые требования к написанию наименований общественных объединений.

24 мая 2012 года принят Закон «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий». Законом определен порядок присвоения юридическим лицам собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий.

22 июня 2012 года принят Закон «Об организациях работодателей, их объединения, правах и гарантиях их деятельности», которым определено, что всеукраинские объединения организаций работодателей имеют право без специального разрешения использовать в своем названии слово «Украина» и производные от этого слова.