Янукович подписал закон о персональном голосовании

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады (относительно личного голосования с помощью электронной системы)».

Об этом сообщается на сайте парламента.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон, который предусматривает обязательное персональное голосование каждого народного депутата, был принят Верховной Радой VІ созыва на заседании 6 декабря.

По закону, предложенному депутатом от Партии регионов, перед открытием каждого пленарного заседания проводится регистрация народных депутатов лично на основании предъявления удостоверения народного депутата и подтверждения своего присутствия собственноручной подписью.

В зале заседаний Верховной Рады народный депутат регистрируется с помощью электронной системы таким способом, что делает невозможным осуществление регистрации вместо народного депутата другим лицом.

Открытое голосование осуществляется каждым народным депутатом лично с помощью электронной системы таким способом, что делает невозможным голосование вместо народного депутата другим лицом.

Результаты голосования фиксируются поименно, в том числе с возможной распечаткой результатов голосования каждого народного депутата.

По требованию народных депутатов результаты голосования могут освещаться на информационном табло электронной системы в зале заседаний по фракциям.

Голосование на пленарном заседании ВР осуществляется народными депутатами путем подачи голосов «за», «против» или «воздержался». Уклонение от голосования народными депутатами, которые зарегистрировались на соответствующем пленарном заседании, не допускается.

Кроме того, законом предусмотрено, что на пленарном заседании народный депутат не должен препятствовать рассмотрению вопросов повестки дня, в том числе путем блокирования трибуны, препятствовать работе председательствующего на пленарном заседании, а также голосованию других народных депутатов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.