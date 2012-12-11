ТОП-10 (11 декабря)

S&P снизило прогноз по рейтингам Крыма, Ивано-Франковска и Днепропетровска

Экспортный потенциал сахара в Украине в 2012-2013 МГ составит 200 тыс. тонн

Deutsche Bank выделит «Укртрансгазу» кредит в 53,5 млн евро на модернизацию ГТС

Rompetrol может уйти с рынка нефтепродуктов Украины из-за проблем с таможней

Цены на товарах и на рекламе должны указываться исключительно в гривне – НБУ

Высший хозсуд подтвердил невиновность украинских военных в катастрофе российского Ту-154

Госпредприятие «Фининпро» разместило 5-летние евробонды на 550 млн долл.

Эштон выражает готовность провести саммит Украина-ЕС летом 2013 года

Минюст изменил требования к наименованиям создаваемых юрлиц и общественных объединений

ЕБРР предоставит «Укрзализныце» дополнительный кредит до 62,5 млн долл.

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S&P снизило прогноз по рейтингам Крыма, Ивано-Франковска и Днепропетровска

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз по рейтингам украинских городов Ивано-Франковска, Днепропетровска, а также Автономной Республики Крым со "стабильного" на "негативный", а также подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне «В» и на уровне «uaA-» по национальной шкале.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, переданном УНИАН.

Как сообщается, причина снижения рейтинга – общее снижение суверенного рейтинга Украины до уровня «В» с негативным прогнозом и уровня «uaA-» по национальной шкале.

«На данный момент агентство не считает, что Ивано-Франковск, Днепропетровск и АР Крым отвечают критериям стабильности, финансовой гибкости и способности противостоять кризисным сценариям, потому снизил их рейтинг вслед за суверенным рейтингом», - говорится в пресс-релизе агентства.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря Standard&Poor’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B» c «В+», прогноз «негативный». Агентство также подтвердило краткосрочный рейтинг Украины на уровне «В» и снизило суверенный рейтинг Украины по национальной шкале до уровня «uaA-» с «uaA+». Оценка трансферов и конвертации валюты также пересмотрен и снижен до уровня «В». Кроме того, 7 декабря сегодня международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги обязательств Киева и Харькова в иностранной и национальной валютах до уровня B3 с B2, прогноз «негативный». Накануне Moody's снизило рейтинг государственных облигаций Украины до B3 с B2, прогноз «негативный».

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Экспортный потенциал сахара в Украине в 2012-2013 МГ составит 200 тыс. тонн

Экспортный потенциал сахара в Украине в 2012-2013 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2011 г. - август 2012 г.) составит около 200 тыс. тонн, сообщил в интервью газете «Коммерсант» первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Иван Бисюк.

«Экспортный потенциал отрасли прогнозируется на уровне 200 тыс. т. Традиционными рынками сбыта для украинского сахара являются страны СНГ. Однако на сегодняшний день они закрыты в связи с высокими ставками ввозной пошлины»,- сказал в интервью И.Бисюк.

Он также отметил, что в рамках переговоров по созданию зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом достигнута договоренность об установлении квоты на экспорт украинского сахара в ЕС в объеме 20 тыс. тонн в год. Кроме того, по словам И.Бисюка, около 250 тыс. тонн сахара в год экспортируется в виде кондитерских изделий. При этом, в соответствии с договоренностями с ЕС о свободной торговле кондитерскими изделиями, планируется увеличение таких поставок более чем до 300 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, согласно оценкам Минагропрода, в 2012-2013 МГ в Украине будет произведено свыше 2 млн тонн сахара. В 2011-2012 МГ украинские сахарные заводы произвели 2,33 млн тонн сахара из сахарной свеклы урожая 2011 г. при потребности внутреннего рынка 1,86 млн тонн.

В сентябре Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» прогнозировала экспортные поставки сахара из Украины в текущем МГ на уровне 300-400 тыс. тонн.

Экспорт сахара из Украины в прошлом маркетинговом году составил 150 тыс. тонн.

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Deutsche Bank выделит «Укртрансгазу» кредит в 53,5 млн евро на модернизацию ГТС

ДК «Укртрансгаз» и Deutsche Bank подписали соглашение об открытии кредитной линии в размере 53,5 млн евро для модернизации компрессорной станции Бар газопровода «Союз».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, за средства кредита будет продлен срок эксплуатации КС Бар на 15 лет, что позволит снизить на 28% объемы использования природного газа и повысить коэффициент полезного действия газовых компрессоров.

Кредит будет погашаться за счет сокращения расходов ГК «Укртансгаз» на топливный газ.

Период кредитования составит 10 лет 9 месяцев с момента перечисления средств. Немецкая сторона планирует профинансировать 85% стоимости проекта, а ДК «Укртрансгаз» - 15%.

Кредитное соглашение подписали: руководитель департамента торгового финансирования и рынка капиталов подразделения глобального транзакционного банкинга Deutsche Bank Штефан Циммер и первый заместитель директора ДК «Укртрансгаз», член комиссии по прекращению деятельности ДК НАК «Нафтогаз Украины» Мирослав Химко.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко, открытие кредитной линии является чрезвычайно важным шагом для модернизации украинской ГТС.

«Для нас чрезвычайно важно, что мы получим таких партнеров для модернизации нашей ГТС. То, что немецкая промышленность и немецкие финансы заходят в нашу газотранспортную систему, является сигналом не только для нас, но и для всего энергетического сообщества, и это является ключевым элементом энергетической безопасности Европы», - сказал Ю.Бойко.

Он также подчеркнул, что Украина выполняет все свои обязательства и является надежным транзитером газа, а благодаря кредиту Deutsche Bank надежность ГТС удастся повысить.

В свою очередь посол Германии в Украине Кристоф Вайль отметил, что Украина сохраняет свою важную роль как транзитер энергоносителей в ФРГ и заверил, что его страна будет поддерживать усилия Украины по модернизации ГТС.

«Федеральное правительство будет поддерживать все усилия, которые будут направляться на модернизацию газотранспортной системы Украины», - отметил К.Вайль.

Справка УНИАН. Магистральный газопровод «Союз» (Оренбург-госграница) построен во времена СССР в 1975-78 гг. совместно с Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей и Чехословакией. Проектная мощность газопровода - 26 млрд куб. м в год, проектное давление - 7,5 МПа; длина по территории Украины - 1568,5 км. На газопроводе находится 12 компрессорных станций.

Компрессорная станция Бар была введена в эксплуатацию в 1979 году, имеет 7 газоперекачивающих агрегатов общей мощностью 70 тыс. кВт.

Газотранспортная система Украины состоит из 39,8 тыс. км газопроводов, в том числе 14 тыс. км диаметром 1020-1420 мм, 74 компрессорных станций (112 компрессорных цехов) общей мощностью 5450 МВт и 13 подземных хранилищ газа с активным объемом 32 млрд куб. м. Пропускная способность системы составляет на входе 288 млрд куб.м в год, а на выходе - 178,5 млрд куб.м в год. На сегодняшний день существует техническая возможность для увеличения транзита газа в страны Центральной и Западной Европы до 142 млрд куб. м в год без расширения газотранспортной системы.

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Rompetrol может уйти с рынка нефтепродуктов Украины из-за проблем с таможней

Мультинациональная нефтяная компания The Rompetrol Group N.V., подписавшая с НАК «Нафтогаз Украины» в середине июля 2012 г. меморандум о сотрудничестве по созданию и развитию розничной сети АЗС, заявляет о возможном уходе с рынка нефтепродуктов Украины из-за проблем с Государственной таможенной службой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на восьмой ежегодной конференции Ukrainian Petroleum Market сообщил коммерческий директор компании «Ромпетрол-Украина» Кирилл Заховавко.

Rompetrol не видит возможности к развитию в Украине. Таможенная служба игнорирует все наши попытки растаможить грузы», - заявил К.Заховавко.

Также он отметил, что сложная ситуация заставляет задуматься о дальнейшем развитии всех каналов сбыта нефтепродуктов в Украину.

«Учитывая планы заключения договора о совместном предприятии с «Нафтогазом», мы рассчитывали на некие преимущества, а не на наличие теневых схем растамаживания в Украине», - сказал он

Также К.Заховавко сообщил, что планируемые инвестиции компании в размере 1 млрд долл. пойдут на другие рынки, в частности, Турции, Грузии.

Как сообщал УНИАН, с середины ноября The Rompetrol Group возобновила регулярные поставки нефтепродуктов на украинский рынок.

Однако в середине ноября «Ромпетрол-Украина» заявила о возникновении проблем с оформлением на таможне импортируемых в Украину нефтепродуктов, отметив, что с начала ноября нефтепродукты, импортируемые «Ромпетрол-Украина», не могут пройти таможенное оформление.

Справка УНИАН. ООО «Ромпетрол-Украина», как нефтетрейдинговая компания, начало свою деятельность в Украине в сентябре 2006 года. Офис компании находится в Одессе. Основная задача компании – маркетинг нефтепродуктов НПЗ Petromidia на украинском рынке.

ООО «Ромпетрол-Украина» является частью The Rompetrol Group – мультинациональной нефтяной компании, которая работает в 13 странах, имея активы во Франции, Румынии, Испании и Юго-Восточной Европе. The Rompetrol Group реализует нефтепродукты на более 1100 АЗС в европейских странах.

НПЗ Petromidia мощностью 5,0 млн т/г производит бензин и дизтопливо (2,5 и 1,4 млн т/г) стандарта Евро-5, реактивное топливо, LPG, серу и другие продукты нефтехимии. В 2012 году была увеличена мощность переработки с 3,5 до 5 млн т/г и введена в строй установка мягкого гидрокрекинга (стоимость проекта 170 млн долл.), которая позволила увеличить производство дизтоплива и выйти на наиболее высокий показатель выхода светлых нефтепродуктов в Черноморском регионе – 84%.

100% акций The Rompetrol Group принадлежит казахстанской национальная нефтегазовой компания «КазМунайГаз».

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Цены на товарах и на рекламе должны указываться исключительно в гривне – НБУ

В соответствии с изменениями, внесенными Национальным банком в законодательство, цены на товарах и на рекламе должны устанавливаться исключительно в национальной валюте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Национального банка Украины Александр Дубихвост в ходе третьей международной конференции Cbonds.

По его словам, в соответствии с внесенным НБУ изменениями в закон о ценах и ценообразовании, цены на товары на территории Украины необходимо устанавливать исключительно в национальной валюте.

Он также отметил, что, в соответствии с вступившими в силу в начале декабря изменениями в законодательство, в рекламе также необходимо использовать исключительно национальную валюту.

По словам А.Дубихвоста, скорее всего, результаты от принятых изменений в законодательство можно будет увидеть уже с начала следующего года.

«Я надеюсь, что с начала года, когда мы будем открывать «Авизо», там будут цены в гривнях, когда будем открывать, к примеру, сайты строительных компаний, там тоже будут цены в гривнях», - отметил он.

А.Дубихвост также сообщил, что в случае нарушения данных требований регулятор будет применять жесткие санкции.

Как сообщал ранее УНИАН, Верховная Рада Украины 21 июня 2012 года приняла новую редакцию Закона «О ценах и ценообразовании».

Данный закон определяет основные принципы ценовой политики и регулирует отношения, возникающие в процессе формирования, установления и применения цен, а также осуществления государственного контроля (надзора) и наблюдения в сфере ценообразования.

Действие данного закона распространяется на отношения, возникающие в процессе формирования, установления и применения цен Кабинетом министров Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и субъектами ведения хозяйства, которые осуществляют деятельность на территории Украины, а также осуществления государственного контроля (надзора) и наблюдения в сфере ценообразования.

В законе определены основные направления государственной ценовой политики, а также полномочия Кабинета министров Украины в сфере ценообразования. В частности, КМУ определяет перечень товаров, государственные регулируемые цены на которые утверждаются соответствующими органами исполнительной власти, если иное не определено законом.

Данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Высший хозсуд подтвердил невиновность украинских военных в катастрофе российского Ту-154

Высший хозяйственный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу российской авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) на решение апелляционного суда, который подтвердил невиновность украинских военных в аварии российского лайнера Ту-154 в 2001 году.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было обнародовано сегодня.

Как отмечается в резолютивной части, суд оставил без изменений решение суда первой апелляционной инстанции.

Мотивировочную часть приговора ВХСУ объявит позже.

Как сообщалось, самолет Ту-154 авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс Тель-Авив - Новосибирск, разбился в октябре 2001 года. Погибли все 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установила, что лайнер над Черным морем сбила ракета, запущенная украинскими военными, которые проводили в тот день учения в Крыму: военные перепутали пассажирский самолет с учебной целью. Украина через некоторое время после трагедии, не ожидая результатов расследования, выплатила семьям жертв моральную компенсацию в размере 200 тысяч долларов на каждого погибшего. Из-за трагедии лишились должности тогдашний министр обороны Украины Александр Кузьмук и ряд генералов украинской армии.

Генпрокуратура Украины в 2004 году вынесла постановление о прекращении расследования дела, но это решение отменил Военный суд Киевского гарнизона, не согласившись с заключениями следствия. В 2007 году Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело по факту авиакатастрофы лайнера в связи с отсутствием состава преступления.

Российская авиакомпания "Сибирь" в 2004 году подала иск, в котором требовала взыскать с Министерства обороны и Государственного казначейства Украины 15,32 млн. долл. за сбитый самолет и утраченную выгоду.

Однако Хозяйственный суд Киева в начале сентября 2011 года отклонил иск авиакомпании.

Российская авиакомпания обжаловала это решение, но Апелляционный хозяйственный суд Киева в мае этого года оставил вердикт без изменений. Адвокаты компании "Сибирь" в июне обратились с кассационной жалобой в Высший хозяйственный суд страны.

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Госпредприятие «Фининпро» разместило 5-летние евробонды на 550 млн долл.

Государственное предприятие «Финансирование инфраструктурных проектов» («Фининпро») завершило размещение пятилетних номинированных в долларах США евробондов на 550 млн долл., говорится в сообщении компании на фондовой бирже.

Размещение этих долговых бумаг с полугодовым купоном и с ориентиром доходности 9,0-9,5% проводилось с 30 ноября т.г. В результате выпущенные под государственные гарантии евробонды были размещены по нижней границе коридора доходности.

Организатором займа выступил банк Morgan Stanley.

В апреле 2011 года «Фининпро» разместило семилетние евробонды на сумму 690 млн долл. с купоном 7,4% годовых, а в ноябре 2010 года выпустило евробонды на 568 млн долл. с купоном 8,375% годовых. Эти бумаги находятся в листинге Ирландской фондовой биржи.

Новые евробонды «Фининпро» включены в листинг этой биржи с 7 декабря 2012 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Финансирование инфраструктурных проектов» ("Фининпро") создано приказом Национального агентства по подготовке и проведению в Украине Евро-2012 ("Укревроинфрапроект") для осуществления привлечения средств под госгарантии.

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Эштон выражает готовность провести саммит Украина-ЕС летом 2013 года

Высокий представитель Евросоюза по международным вопросам и политике безопасности Кэтрин Эштон выражает готовность провести заседание Совета Украина-ЕС в Люксембурге летом 2013 года.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, об этом она сказала во время телефонного разговора с премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

К.Эштон проинформировала главу украинского правительства о заключениях Совета ЕС по иностранным делам относительно Украины. Она подчеркнула, что Европейский Союз искренне желает Украине прогресса на пути реформ, модернизации экономики и демократических преобразований, а также в реализации европейского выбора.

Совет ЕС по иностранным делам подтвердил привлечение Украины к сотрудничеству в направлении политической ассоциации и экономической интеграции на основе общих ценностей.

В связи с этим Высокий представитель ЕС сообщила Н.Азарову о готовности провести заседание Совета Украина-ЕС в Люксембурге летом 2013 года. Также она выразила уверенность в подписании Соглашения об ассоциации во время Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» в ноябре 2013 года.

К.Эштон выразила уверенность, что Украина успешно выполнит согласованную с ЕС Повестку дня ассоциации и обеспечит реформирование избирательного законодательства, судебной системы, конституционные преобразования. В частности, Высокий представитель ЕС положительно оценила озвученное обязательство Украины усовершенствовать избирательную систему в соответствии с рекомендациями представителей ЕС. Также Евросоюз готов оказать Украине помощь в реформировании судебной системы.

В свою очередь, Н.Азаров поблагодарил К.Эштон за желание вести конструктивный, откровенный диалог и за позитивную оценку перспектив сотрудничества Украины с Евросоюзом.

Он приветствовал решение Совета ЕС по иностранным делам и заявил, что это добрый сигнал к дальнейшему углублению сотрудничества. Он подчеркнул, что Украина решительно настроена выполнить Повестку дня ассоциации и подписать соответствующее Соглашение.

«Мы также готовы к запуску новых форматов диалогов с ЕС относительно реформирования системы правосудия, совершенствования избирательного законодательства, улучшения бизнес-климата в Украине», - заявил Н.Азаров.

Стороны договорились поддерживать личный постоянный диалог в процессе подготовки подписания Соглашения о политической ассоциации, включая всеобъемлющую зону свободной торговли между Украиной и ЕС.

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Минюст изменил требования к наименованиям создаваемых юрлиц и общественных объединений

Министерство юстиции изменило требования к наименованию юридических лиц или их отделенных подразделений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

Как отмечается в сообщении, соответствующие изменения разрабатывались с целью реализации требований к написанию наименования юридических лиц, определенных в законах «Об общественных объединениях», «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий» и «Об организациях работодателей, их объединениях, правах и гарантиях их деятельности».

Изменения коснутся написания наименования общественных объединений и порядка присвоения юридическим лицам имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий. Новые требования вступят в действие одновременно с введением в действие закона «Об общественных объединениях», то есть с 1 января 2013 года.

Новый порядок наименования юридических лиц будут касаться лишь организаций, которые будут создаваться после вступления в силу указанных законодательных изменений.

Так, в общем названии должна будет указываться организационно-правовая форма общественного объединения - «общественная организация», «общественный союз» и тому подобное.

Собственное название общественного объединения не должно будет содержать слова «государственный», «коммунальный» и производные от них.

Собственное название общественного объединения должно будет содержать информацию о статусе общественного объединения - «детское», «молодежное», «всеукраинское» и может содержать информацию о его виде - «экологическое», «правозащитное» и тому подобное.

Собственное название общественного объединения может содержать имя (псевдоним) физического лица при условии предварительного письменного согласия этого лица или его наследников, засвидетельствованного в установленном законом порядке.

Юридические лица смогут использовать в своем наименовании имена (псевдонимы) физических лиц, юбилейные и праздничные даты, названия и даты исторических событий, если они присвоены в порядке, установленном Законом Украины «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий».

Определение «организация работодателей», «объединение организаций работодателей» и производные от них смогут использовать лишь те организации и их объединения, которые созданы и действуют в соответствии с Законом «Об организациях работодателей, их объединениях, правах и гарантиях их деятельности».

Всеукраинские объединения организаций работодателей смогут без специального разрешения использовать в своем названии слово «Украина» и производные от этого слова.

Министерство юстиции поручило Государственной регистрационной службе Украины обеспечить доработку программных средств ведения Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей с учетом требований этого приказа.

Как сообщалось, 22 марта 2012 года был принят Закон Украины «Об общественных объединениях», который вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2013 года. Этим законом установлены новые требования к написанию наименований общественных объединений.

24 мая 2012 года принят Закон «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий». Законом определен порядок присвоения юридическим лицам собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий.

22 июня 2012 года принят Закон «Об организациях работодателей, их объединения, правах и гарантиях их деятельности», которым определено, что всеукраинские объединения организаций работодателей имеют право без специального разрешения использовать в своем названии слово «Украина» и производные от этого слова.

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ЕБРР предоставит «Укрзализныце» дополнительный кредит до 62,5 млн долл.

Европейский банк реконструкции и развития предоставит Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныце») дополнительные кредитные средства на сумму до 62,5 млн долл. для финансирования закупки грузовых вагонов в рамках программы обновления подвижного состава.

Об этом сказано в сообщении ЕБРР, переданном УНИАН.

В сообщении, в частности, указывается, что средства увеличивают уже предоставленный Банком в 2009 г. кредит такого же размера, предназначенных для тех же целей.

«Новый совместный проект ЕБРР и «Укрзализныци» является результатом прогресса реформирования отрасли, достигнутого национальным оператором железнодорожных перевозок в соответствии с условиями, которые были ранее согласованы с Банком. Возобновление программы финансирования позволит «Укрзализныце» продолжить модернизацию вагонного парка», - говорится в сообщении.

Предполагается, что «Укрзализныця» использует средства кредита для закупки грузовых вагонов общего назначения, что станет важным шагом в улучшении железнодорожной транспортной инфраструктуры, которая поддерживает экономику Украины и обеспечивает приблизительно 56% от общего объема грузовых перевозок.

«С учетом этого проекта общая сумма финансирования, выделенного ЕБРР в секторе железных дорог Украины с 1999 г., составляет более 300 млн долл. в рамках трех отдельных трансакций», - сказано в сообщении ЕБРР.

Как сообщал УНИАН, Железные дороги Украины за 11 месяцев 2012 года отправили 349,507 млн тонн грузов - на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Статическая нагрузка на вагон увеличилась на 1,7% к плановому заданию и составила 63,59 тонн в сутки, что соответствует уровню прошлого года. Оборот груженого вагона за 11 месяцев т.г. составил по Украине 6,11 суток - на 0,21 суток больше плана и на 0,26 суток меньше показателя прошлого года.

Отметим также, что «Укрзализныця» заявила о необходимости выполнения норм Закона Украины «О железнодорожном транспорте» и выделении из госбюджета на 2013 год средств на закупку пассажирского подвижного состава. В 2013 году «Укрзализныця» предлагает приобрести за счет средств Государственного бюджета подвижной состав для дальних пассажирских перевозок на сумму 2,755 млрд грн и для пригородных перевозок на сумму 5,431 млрд грн.

Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на конец октября 2012 г. Банк взял обязательства относительно предоставления более 8 млрд евро (10 млрд долл.) в рамках 327 проектов.

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