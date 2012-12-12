Украина хочет строить в Индии метзаводы «под ключ» и участвовать в энергопроектах

Бангалор. Украина предлагает Индии участие своих компаний в строительстве металлургических заводов «под ключ».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович, выступая на украинско-индийском бизнес-форуме в одном из промышленных центров Индии – Бангалоре.

«Украинские предприятия готовы принять участие в строительстве объектов металлургии «под ключ» с использованием нашего опыта комплексного проектирования и строительства в Индии металлургических комбинатов», - сказал Президент.

Кроме єтого, Украина предлагает Индии ряд конкретных проектов в энергетической сфере.

«Мы решительно настроены расширить сотрудничество с Индией в энергетическом секторе», - сказал Президент.

По его словам, украинские компании имеют возможность обеспечить необходимым оборудованием индийские атомные, тепловые, гидроэлектростанции. Также украинские компании готовы работать в сфере строительства солнечных электростанций.

«Мы будем принимать участие в тендерах на поставку товаров и услуг на эти объекты. У нас есть конкретные предложения по сотрудничеству с индийской корпорацией в ядерной энергетике. И мы предлагаем конкретные проекты по производству газотурбинных электростанций на базе двигателей «Мотор-Січ», - сказал Президент.