Грузия не приняла приглашение вступить в СНГ - не откажется от интеграции в НАТО и ЕС

Грузия "не примет приглашение вступить в СНГ". Об этом заявила журналистам глава МИД страны Майя Панджикидзе.

Она отметила, что "Грузия уже избрала свой внешнеполитический курс - курс на интеграцию в евроатлантические структуры и не примет приглашение вступить в СНГ". По словам Панджикидзе, "Грузия не откажется от интеграции в НАТО и ЕС, этот курс остается неизменным".

А заместитель секретаря Совбеза республики Бату Кутелия заявил журналистам, что "место Грузии не в СНГ, а в евроатлантических структурах", передает ИТАР-ТАСС.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в Минске, что Белоруссия, как страна, председательствующая в 2013 году в СНГ, пригласит Грузию в состав Содружества. "Мы вас ждем в СНГ, - обратился он к Грузии. - Я буду просить вас вернуться в СНГ, вы ничего не потеряете, и Россия будет только "за".

Напомним, Грузия вышла из состава СНГ после войны в Южной Осетии в августе 2008 года. В настоящий момент в Содружество входят 11 стран - Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.

На парламентских выборах в Грузии 1 октября оппозиционные политические силы одержали победу. Президент Михаил Саакашвили признал поражение своей партии на выборах.

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