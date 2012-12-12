ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Регионалы снова могут «развести оппозицию, как котят» пишет: сегодня новоизбранные народные депутаты седьмого созыва ВР должны продемонстрировать, как они будут исполнять 84 статью Конституции и закон о персональном голосовании, который предусматривает голосовать только за себя. Это принципиальный вопрос как для оппозиции, так и для депутатов от Партии регионов. Только для первых в смысле исполнения, а для других, наоборот…

http://delo.ua/ukraine/regionaly-snova-mogut-razvesti-oppoziciju-kak-kotjat-192203/

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Также «Дело» в публикации «Деловые итоги дня: Иностранные компании покидают Украину из-за коррупции» пишет: Rompetrol не смог победить украинскую коррупцию, обозначились крупнейшие экспортеры зерна в сезоне-2012, а Фирташ узнал своего конкурента - таковы основные события 11 декабря...

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-inostrannye-kompanii-pokidajut-ukrainu-iz-za-k-192187/

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«Дело» в публикации «Что искали украинцы в интернете в 2012 году» пишет: самым главным событием для украинцев стал футбольный чемпионат Евро-2012. Кроме того, пользователей волновало закрытие крупнейшего в Украине файлообменника ex.ua. Примечательно, что выборы-2012 заняли лишь третье место в ключевых событиях этого года…

http://delo.ua/tech/chto-iskali-ukraincy-v-internete-v-2012-godu-192026/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Нацбанк дорожит гривной», в котором пишет: в Национальном банке рассчитывают, что до конца года не придется тратить резервы на то, чтобы уберечь национальную валюту от девальвации, хотя за предыдущие два месяца регулятор направил на поддержку гривни почти 3,5 млрд долл. Новые методы НБУ не предложил - делается ставка на уже введенную обязательную продажу 50% валютной выручки и анонсированное введение сбора с валютообменных операций. Это должно побудить население прекратить скупать валюту. Участники рынка говорят, что уже сейчас необходимо внедрение долгосрочных механизмов, в частности, перекрытия каналов вывода валюты из страны…

http://www.kommersant.ua/doc/2088173

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина готовится к новому долгу», в котором пишет: Украина ожидает возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом уже в феврале 2013 года. Это может позволить стране получить первый транш кредита МВФ на сумму 1,5 млрд долл., который компенсирует расходы на погашение предыдущего кредита фонда. В НБУ допускают, что в МВФ могут пересмотреть свою позицию относительно повышения тарифов на газ для населения, но эксперты настроены скептично, отмечая, что такая позиция регулятора лишь осложнит ход переговоров…

http://www.kommersant.ua/doc/2088331

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«Сегодня» в публикации «В Киеве не осталось бесплатной земли» пишет: в столице предлагают помощь при оформлении 10 соток земли, которые по закону бесплатно положены каждому жителю. За посредничество риелторы просят 50% рыночной стоимости участка. В мэрии говорят, что это мошенничество, никто сейчас сотки не раздает…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Besplatnoy-zemli-v-Kieve-ne-ostalos.html

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Также «Сегодня» в публикации «Уже 157 членов ВТО «ополчились» против Украины» пишет: организация почти единогласно выступает против повышения Киевом таможенных пошлин…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Uzhe-157-chlenov-VTO-opolchilis-protiv-Ukrainy.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Касперский создает операционную систему для защиты заводов» пишет: операционка под кодовым названием «11.11» разрабатывается под впечатлением от прошлогодних атак вируса Stuxnet…

http://izvestia.ru/news/541374

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Также «Известия» в публикации «Владимир Путин готовится снова встать на лыжи» пишут: в программе новогодних каникул президента РФ запланированы горные спуски…

http://izvestia.ru/news/541328

(УНИАН)