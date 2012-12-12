Янукович рад решению Евросоюза относительно проведения саммита Украина-ЕС

Бангалор. Президент Украины Виктор Янукович приветствует решение Евросоюза относительно проведения саммита Украина-ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью украинским журналистам.

Президент назвал это долгожданным шагом, которого ожидали в Украине и от Европейского Союза, и от Еврокомиссии.

«Мы это приветствуем, а что касается практической плоскости, мы должны готовиться к проведению саммита», - сказал Президент.

При этом он выразил надежду, что этот саммит даст новый импульс в вопросах европейской интеграции Украины.

Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе надеются провести саммит с Украиной в начале следующего года.

“Контакты относительно даты саммита продолжаются. Мы все еще ожидаем, что саммит состоится в начале следующего года”, - сообщила пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Майя Кощанчич.