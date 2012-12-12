Москва. Президент РФ Владимир Путин обещает, что Россия не придет к тоталитарному режиму.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России В.Путин сказал, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию РФ.

«Закон может защищать нравственность, и должен это делать, но нельзя законом установить нравственность. Попытки государства вторгаться в сферу убеждений, взглядов людей - это, безусловно, проявление тоталитаризма, и абсолютно для нас неприемлемо. Мы не собираемся идти по этому пути», - сказал В.Путин.

По его словам, необходимо действовать не путем запрета и ограничений, а укреплять прочную духовно-нравственную основу общества.

«Именно поэтому определяющее значение приобретают вопросы общего образования, культуры, молодежной политики, этики. Эти сферы - не набор услуг, а, прежде всего, пространство для формирования нравственного, гармоничного человека, ответственного гражданина России», - сказал президент РФ.

При этом он подчеркнул, что для России нет другого политического выбора, кроме демократии.

«Мы разделяем именно универсальные демократические принципы, принятые во всем мире. Однако российская демократия – это власть именно российского народа с его собственными традициями народного самоуправления, а вовсе не реализация стандартов, навязанных нам извне», - подчеркнул он.

По его словам, демократия – это в том числе соблюдение и уважение принятых действующих законов, правил и норм.

«Могут меняться правящие партии, правительства, президенты, но не должны затрагиваться основы государства и общества, прерываться преемственность национального развития, пересматриваться вопросы суверенитета, обеспечения прав и свобод граждан», - сказал он.

Президент РФ подчеркнул, что политическая конкуренция – это безусловное благо для страны. При этом, по его словам, нужно сформировать своего рода свод правил добросовестной политической конкуренции.

В тоже время, В.Путин подчеркнул, что прямое или косвенное внешнее вмешательство в российские внутренние политические процессы неприемлемо.

«Деятель, который за свою политическую деятельность получает деньги из-за границы и обслуживает тем самым наверняка чужие национальные интересы, не может быть политиком в РФ», - сказал он.