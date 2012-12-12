Торжественное открытие "новой" Рады: хроника событий (фото)

В среду, 12 декабря, начала работу Верховная Рада Украины VII созыва.

По итогам выборов в Верховную Раду, которые состоялись 28 октября, в парламент по спискам политических партий прошли 225 народных депутатов от Партии регионов, партии “Батькивщина”, партии «УДАР», Коммунистической партии Украины и партии “Свобода”, а также 220 народных депутатов, избранных в мажоритарных округах.

Утреннее заседание: хроника событий

Народные депутаты из Объединенной оппозиции «Батькивщина» пришли на заседание в черных футболках, где на груди - портрет Юлии Тимошенко за решеткой, а на спине надпись: «Свободу политзаключенным». Представители ВО «Свобода» - в вышитых сорочках.

На торжественном заседании присутствовали исполняющий обязанности и.о. премьер-министра Украины Николай Азаров и члены правительства. Оппозиция встретила представителей правительство криками «Позор!».

Также в сессионном зале был ВР - бывший Президент Украины Леонид Кравчук, судьи Конституционного Суда, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.

Во время регистрации в Верховной Раде зарегистрировались 444 народных депутата, которые, соответственно, принесли присягу. Не зарегистрировался только один народный депутат - Евгений Мармазов, который болеет. Таким образом, новоизбранные депутаты приступили к исполнению своих обязанностей (всего в Верховной Раде - 450 народных депутатов, но в 5 мажоритарных округах принято решение о проведении перевыборов - УНИАН).

Между тем, представители оппозиции считают не принявшими присягу двоих народных депутатов, которые избирались от «Батькивщины». Объединенная оппозиция "Батькивщина" требует от Александра и Андрея Табаловых, избранных народными депутатами от «Батькивщины», сложить депутатские мандаты. Эти два депутата не вошли в состав фракции «Батькивщина» и нарушили тем самым присягу кандидата в народные депутаты, подписанную ими 5 августа этого года. Однопартийцы считают их "тушками" - перебежчиками из фракции во фракцию (представители оппозиции не пустили в зал ВР, где начиналось торжественное заседание, двух депутатов Табаловых с криками "Тушки, геть"!).

До вечернего заседания депутаты должны создать фракции. На вечернем заседании ВР (начнется в 16-00) будет председательствовать представитель Партии регионов Александр Ефремов.

На вечернем заседании депутаты рассмотрят представление Президента, предложившего кандидатуру Николая Азарова на должность премьер-министра Украины, а также определяться с выбором спикера (на эту должность ПР выдвигает Владимира Рыбака) и его замов («Батькивщина» будет голосовать за кандидатуру «свободовца» Кошулинского, а КПУ предлагает вице-спикером назначить Игоря Калетника, ранее возглавлявшего Гостаможслужбу).