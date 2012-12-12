В Чернобыле непогода "отключила" энергоснабжение: эвакуировано 500 сотрудников ГСП «ЧАЭС»

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения 11 декабря эвакуировало 500 сотрудников зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения (г. Чернобыль) в связи с отключением электроэнергии, вызванным сложными погодными условиями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как отмечается в сообщении, на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в зоне отчуждения было принято решение об оперативном выведении из г. Чернобыля 500 человек персонала, который не задействован в непрерывных технологических процессах. Выведение персонала было завершено в тот же день до 17:00.

Электроснабжение объектов ГСП «Чернобыльская АЭС» не прекращалось. Радиационный фон на промплощадке не превышает допустимых значений.

В зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения принимаются меры по восстановления электроснабжения и поддержке объектов инфраструктуры в безопасном состоянии.