Брюссель. Европарламент хочет усилить диалог относительно либерализации виз с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в согласованном группами Европарламента проекте резолюции относительно ситуации в Украине, текст которого имеет УНИАН.

“(Европарламент – УНИАН) приветствует подписание измененного соглашения об упрощении оформления виз между Европейским Союзом и Украиной, которое вводит четкое улучшение в выдаче виз для украинских граждан по сравнению с ныне действующим соглашением; призывает Совет улучшать диалог ЕС-Украина по либерализации виз накануне саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года”, - говорится в пункте 13 проекта резолюции.

Депутаты также планируют призвать Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефана Фюле ускорить сотрудничество с Украиной на благо украинских граждан, в том числе в вопросах диалога по либерализации виз.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером депутаты Европарламента планируют обсудить ситуацию в Украине. Голосование за проект резолюции должно состояться завтра, 13 декабря.

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