Европарламент планирует призвать Киев освободить Тимошенко

Брюссель. Европейский парламент планирует призвать Киев найти решение по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в согласованном группами Европарламента проекте резолюции относительно ситуации в Украине, текст которого имеет УНИАН.

“(Европарламент – УНИАН) делает сильный призыв к украинской власти найти, вместе с представителями Европарламента Александром Квасневским и Петом Коксом, обоснованное и справедливое решение по делу Тимошенко; призывает украинское правительство уважать и исполнить окончательные решения Европейского суда по правам человека относительно дел Юлии Тимошенко и Юрия Луценко”, - говорится в пункте 11 проекта резолюции.

Кроме того, депутаты планируют призвать украинскую власть положить конец выборочному применению правосудия в Украине на всех уровнях и создать равные условия для участия оппозиционных партий в политической жизни страны.

“(Европарламент – УНИАН) призывает власть в этом контексте освободить и реабилитировать оппонентов, которые преследуются политически, в том числе Юлию Тимошенко, Юрия Луценко и других”, - говорится в проекте резолюции.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером депутаты Европарламента планируют обсудить ситуацию в Украине. Голосование за проект резолюции должно состояться завтра, 13 декабря.