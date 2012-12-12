В 2013 году запланирован ряд мероприятий высокого уровня между Украиной и ЕС

В 2013 году запланирован ряд мероприятий высокого уровня между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

«Диалог между Европейским Союзом и Украиной проходит конструктивно и проводится на постоянной основе. Так, в 2013 году запланирован ряд мероприятий высокого уровня по вопросам сотрудничества Украины с ЕС», - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства отметили, что уже известно, что Совет по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС с участием премьер-министра Украины состоится в Люксембурге 24-25 июня следующего года.

В то же время саммит Украина-ЕС с участием Президента ориентировочно пройдет в первом квартале 2013 года, точная дата его проведения сейчас согласовывается со стороной ЕС.

Также на стадии согласования Министерская встреча Украина-ЕС по вопросам юстиции, свободы и безопасности, которая должна пройти в Брюсселе в первом полугодии 2013 года.

В Кабмине также напоминают, что представитель Евросоюза по международным вопросам и политике безопасности Кэтрин Эштон в телефонном разговоре с премьер-министром Украины Николаем Азаровым выразила убеждение, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС может состояться во время саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе (ноябрь 2013 года).

Однако ЕС не исключает, что подписание может состояться и до проведения Вильнюсского саммита, отметили в правительстве.