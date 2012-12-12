Анонс на 13 декабря

* Под председательством и.о. премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием: министра экологии и природных ресурсов Украины Эдуарда Ставицкого и председателя Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Николая Пашкевича.

* Пресс-конференция на тему: «Три вопроса современного спутникового цифрового телевидения - зачем, почему и для кого?». Участники: директор по развитию оператора цифрового спутникового телевидения Лыбидь ТВ Вячеслав Мордачев; зам.директора телекомпании по правовым вопросам Андрей Соломаха.

* Круглый стол на тему: Налогообложение валютных операций: ставки, сроки переходного периода, специфика внедрения, ответственность граждан за незаконное осуществление валютообменных операций». Участники: председатель комитета по предотвращению проведения недобросовестных валютных операций НБУ Юрий Горшков; президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, представители Пенсионного фонда, МВД и политических партий.

* Состоится открытие резиденции Деда Мороза, которая будет работать на базе учебного центра УГПП «Укрпочта» в г. Буча. Участники пресс-тура смогут увидеть процесс сортировки детских писем, совершить экскурсию по сказочной резиденции, а также узнать сколько тысяч писем от детей и взрослых ежегодно получает украинский Дед Мороз, как сотрудники Укрпочты и партнеры проекта собираются сделать праздник для каждого малыша написал письмо и т.п. В рамках мероприятия состоится пресс-брифинг с участием: ген.директора УГППС «Укрпочта» Оксаны Плотниковой и Деда Мороза.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Вся правда о красной икре в Украине. По каким схемам икра попадает на новогодний стол украинцев". Речь пойдет о рынке рыбных деликатесов, где почетное место занимает красная икра. Будут продемонстрированы образцы икры с консервантом Е-211, который официально разрешен во всем мире, но не предусмотрен для использования действующим в Украине ГОСТ 1972. Всегда ли качество праздничного деликатеса зависит только от производителя? Откуда красную икру поставляют в Украину и как проходит ее растаможиваниие. Если продукция задержана на полпути и она своевременно не доставлена ​​для реализации, кто отвечает за ее хранение? Куда попадает негодный к потреблению товар? Кто может гарантировать потребителям, что купленный деликатес не является просроченным ядом? Как проходит утилизация просроченной икры и сколько это стоит? Участники: основатель и представитель ООО «Орландо» г.Петропавловск-Камчатский, РФ, владелец торговых марок «Губернаторъ Камчатки» и «IKRA.UA» Константин Комиссаров и представитель КВКП «Камчадал-Плюс», юрист-правозащитник высшей квалификации Украины Сергей Момот обсудят эти темы и расскажут о беспрецедентном случае, в результате которого большая партия с красной икрой уже целый год стоит на Ивано-Франковской таможне, а бесконечные суды и проверки пока так и не решили вопрос (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: «Старт национального форума «Лучшие социальные проекты Украины». Участники: Ирина Лилик, ген.директор Всеукраинской ОО «Украинская Ассоциация Маркетинга»; Владимир Щелкунов, президент УНКМТП, член Всемирного совета МТП; Виктор Лях, председатель комитета КСО Европейской Бизнес Ассоциации; Глеб Лисовский, директор компании социального маркетинга «О Два». На мероприятие приглашен Сергей Тигипко, народный депутат Украины. Партнеры: ВОО «Украинская Ассоциация Маркетинга» (УАМ), Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), Украинский национальный комитет Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine).

* Пресс-конференция руководства "Укртелекома", посвященная новым проектам компании по продаже услуг и обслуживанию клиентов.

* Пресс-конференция на тему: «Как привлечь китайцев и европейцев к покупке наших товаров?». Организатор - ГолосUA. Участники: директор программы "Экономическая политика и бизнес" Украинского института публичной политики Максим Борода, старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Олег Нивьевский, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, старший аналитик Международного центра перспективных исследований Игорь Шевляков.

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Украинский кондиционерный рынок 2012 года: итоги, тенденции, перспективы». Организатор – компания ЛИКОНД, официальный партнер корпорации DAIKIN (Япония) и компании HOVAL (Лихтенштейн) в Украине. Участники: Владимир Степура, директор компании ЛИКОНД; Алексей Новожилов, руководитель отдела маркетинга компании ЛИКОНД. Вопросы: Подтвердились ли пессимистические прогнозы по украинскому рынку кондиционирования на 2012 год? Ситуация в промышленном и бытовом сегментах: параллельные прямые не пересекаются? Бестселлеры года: какие группы и модели кондиционеров пользовались наивысшим спросом в уходящем году? Равнение на энергоэффективность: станут ли европейские тренды остро актуальными в Украине? Новинки кондиционерного рынка – 2013: чего стоит ожидать потребителям в следующем году? Основные проблемы рынка, требующие решения. Прогнозы по рынку на 2013 год: тенденции развития, ценовые показатели по основным группам оборудования и др. (ул.Крещатик, 4, конференец-зал). Нужна аккредитация Телефоны:200-25-03, 200-25-04 или e-mail: public@publicity.com.ua до 16-00 12 декабря.

* Круглый стол на тему: «Вклады населения - как повысить надежность сбережений и усилить доверие вкладчиков к гривне?». Организатор - ОО «Лига финансового развития». Участники: Алексей Ткаченко, директор Генерального департамента банковского надзора НБУ, Алена Шарова, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), Андрей Оленчик, зам.директора-распорядителя ФГВФЛ, Вадим Пушкарев, председатель правления ПАО «ВТБ Банк» Владимир Хлывнюк, председатель правления ПАО «Банк «Финансы и кредит»; Дмитрий Зинков, председатель правления ПАО КБ «Надра»; Роман Шпек, старший советник ПАО« Альфа-банк» (Украина), Юрий Блащук, председатель Наблюдательного совета Platinum Bank; Антон Тютюн, зам.председателя правления АО «Ощадбанк» и др.

* Круглый стол на тему: "Инвестиционные рейтинги в новой экономической реальности". Участники: Олег Иванец, экономист инвестгруппы "Арт Капитал"; Владимир Духненко, директор рейтингового агентства; Андрей Рыбальченко, ген.директор Ассоциации инвестиционного бизнеса; Дмитрий Дребот, зам.председателя правления коммерческого банка; Александр Шепелев, член комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики; Василий Юрчишин, директор экономических программ Центра Разумкова; Игорь Путилин, руководитель аналитического отдела инвесткомпании "Арт Капитал".

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