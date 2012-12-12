ТОП-10 (12 декабря)

Дефицит внешней торговли Украины вырос на 12,2%

Янукович 18 декабря поедет к Путину поговорить о газе

НБУ намерен нарастить золотовалютные резервы до конца года

Ostchem увеличил долю в «Крымском Титане» до 100%

Украина выиграла в Гааге дело по иску компании «Naftrac Limited»

В Нацбанке обсуждают высоту "потолка" рассчетов наличными для физлиц

Европарламент планирует призвать Киев освободить Тимошенко

Минфин планирует выполнить сбор НДС в бюджет-2013 за счет налога на импорт газа

В 2013 году запланирован ряд мероприятий высокого уровня между Украиной и ЕС

Европарламент одобрил изменения в бюджет ЕС

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Дефицит внешней торговли Украины вырос на 12,2%

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-октябре 2012 года составило 12,77 млрд долл., что на 12,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (11,379 млрд долл.), сообщает Государственная служба статистики.

Так, согласно сообщению, в январе-октябре 2012 г. против аналогичного периода 2011 года экспорт товаров из Украины вырос на 2,8% - до 57,199 млрд долл., импорт на 4,4% – до 69,969 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,82 (в январе-октябре 2011 года – 0,83).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 212 стран мира.

Также указывается, что дефицит внешней торговли в октябре составил 1,5 млрд долл. против 1,36 млрд долл. в сентябре и 1,79 млрд долл. в октябре 2011 года.

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Янукович 18 декабря поедет к Путину поговорить о газе

Президенты Украины и Росси Виктор Янукович и Владимир Путин планируют 18 декабря провести встречу в Москве для обсуждения вопроса двустороннего сотрудничества и в первую очередь, в газовой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил посол РФ в Украине Михаил Зурабов.

Он подчеркнул, что такая встреча может состояться лишь в том случае, если по сотрудничеству в газовой сфере будут достигнуты конкретные договоренности.

«Сам факт поездки будет означать, что мы приблизились серьезно к тому, чтобы выйти на практические договоренности, - сказал М.Зурабов. - Этот визит будет именно организован с той целью, чтобы зафиксировать эту договоренность не только рукопожатием, но и подписанием документов. Я имею в виду договоренность, в том числе и в энергетике. Эта поездка (В.Януковича в Москву – УНИАН) 18 числа состоится только в том случае, если будет о чем договориться».

При этом посол РФ в Украине уточнил, что основной темой переговоров будет именно сотрудничество в энергетической сфере.

«Основная тема – это сотрудничество в сфере энергетики», - сказал М.Зурабов.

Напомним, 26 ноября Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер провели рабочую встречу в Москве, на которой обсуждались вопросы стратегического и тактического сотрудничества в газовой сфере.

Напомним, 5 декабря во время визита в Ашхабад в рамках участия в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств Президент Украины Виктор Янукович обсждал с Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым вопросы, связанные со снижением цены на газ для Украины.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Ю.Бойко сказал, что Украина уже проинформировала Россию о намерении в 2013 году снизить импорт российского газа до 18 млрд кубометров с 27,5 млрд кубометров в текущем году. Однако официальной заявки на закупку в следующем году 18 млрд кубометров газа "Нафтогаз" еще не подал.

Российская сторона ранее заявляла, что время для переговоров по объемам закупок топлива на этот год уже упущено: годовой контрактный объем может быть изменен не позднее чем за полгода до начала поставок. Таким образом, контрактное количество газа на 2013 год могло быть изменено в срок до 1 июля.

Справка УНИАН. Контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 миллиарда кубометров, Украина должна оплатить не менее 41,6 миллиарда кубометров газа.

Действующий долгосрочный контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема.

В 2009 году «Газпром» и госхолдинг "Нафтогаз Украины" подписали 10-летнее соглашение, по которому за недобор Украиной топлива предполагаются штрафы в размере 300 процентов от стоимости в зимний период и 150 процентов - летом.

"Газпром" также неоднократно заявлял, что контракты 2009 года обязывают Украину платить по меньшей мере за 33 миллиарда кубических метров газа в год.

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НБУ намерен нарастить золотовалютные резервы до конца года

Национальный банк намерен наращивать золотовалютные резервы до конца года, в то время в течении 2012 года они снизились на 20%, или на 6,44 млрд долларов.

Об этом журналистам заявил глава НБУ Сергей Арбузов

"Мы до конца года будем только наращивать резервы", - заявил глава НБУ.

По словам главного банкира страны, пополнение резервов стало возможным вследствие вступления в силу закона об обязательной продаже валюты.

Кроме того, НБУ в декабре не собирается поддерживать курс гривни за счет продажи валюты из золотовалютных резервов.

Положительным фактором С.Арбузов назвал и стабилизацию ситуации на валютном рынке, когда население и финансовые учреждения уже не пытаются заработать на колебаниях курса национальной валюты.

В дальнейшем Нацбанк рассчитывает пополнить резервы за счет кредита МВФ в случае успешных переговоров с миссией Фонда, которая собирается приехать в Украину на переговоры во второй половине января.

Как ранее сообщал УНИАН, в ноябре Верховная Рада приняла закон о обязательной продаже 50% валютной выручки, вдвое сократив срок возврата валютных средств.

Кроме того НБУ поддерживает принятие закона о 10% сборе с продажи валюты населением, хотя против этой нормы выступает МВФ.

За январь-ноябрь текущего года золотовалютные резервы снизились на 20%, или на 6,440 млрд долл. – до 25,355 млрд долл. с 31,795 млрд долл.

Эксперты Международного валютного фонда прогнозируют снижение золотовалютных резервов Национального банка Украины до 24 млрд долл. до конца текущего года и сохранение тенденции снижения в 2013-2014 годах.

По мнению экспертов Фонда, негативным тенденциям будут способствовать как внутриэкономические проблемы - снижение экспортной выручки, риски оттока капиталов - так и объективные внешние опасности. При этом дефицит платежного баланса в следующем году, согласно отчету, может составить 5,5% ВВП, преимущественно из-за большого объема импорта энергоносителей, а среднегодовой показатель инфляции - 5%. Объем внешнего и внутреннего долга составит, по расчетам МВФ, - 65 и 35% ВВП соответственно.

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Ostchem увеличил долю в «Крымском Титане» до 100%

Химический холдинг Ostchem, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, увеличил долю в уставном капитале предприятия «Крымский Титан» (г. Армянск, Крым) до 100% с контрольного пакета в размере 50% + 1 акция.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Соответствующую информацию об изменениях в реестре собственников ценных бумаг ЧАО «Крымский Титан» получило 11 декабря.

В пресс-службе Фонда государственного имущества Украины сообщили, что Ostchem приобрел контрольный пакет акций "Крымского Титана" в размере 50% + 1 уставного капитала за 677,6 млн грн.

Как отметили в ФГИУ, компании Ostchem Ostchem было предложено приобрести контрольный пакет "Крымского Титана", поскольку она является соучредителем данного ЧАО. Ранее была проведена оценка данного пакета, в результате чего 50% + 1 акция предприятия были оценены в 677,6 млн грн.

В ФГИУ также сообщили, что Ostchem Germany GmbH перечислила уже всю сумму за приобретенный пакет акций предприятия.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в июле 2012 года принял решение о передаче 100% акций Публичного акционерного общества «Государственная холдинговая компания «Титан Украины» Фонду государственного имущества для последующей продажи акций «ГАК «Титан», ЧАО «Крымский Титан» и ПАО «Сумыхимпром» и ликвидации ГХК.

Справка УНИАН. ЧАО «Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, которому принадлежит 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства.

Украинскому бизнесмену и инвестору Дмитрию ФИРТАШУ принадлежит Группа компаний Group DF, которая владеет 90% акций компании OstChem Holding AG.

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Украина выиграла в Гааге дело по иску компании «Naftrac Limited»

Арбитражный суд Постоянной палаты Третейского суда в г. Гаага полностью отказал компании «Naftrac Limited» в удовлетворении денежных требований к государству Украина в размере около 185 млн долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции со ссылкой на Департамент судебной работы Минюста.

Арбитражное рассмотрение дела продолжалось с 2009 года и касалось вопросов, связанных с выполнением Украиной ее международных обязательств по Рамочной конвенции ООН об изменении климата 1992 года и Киотскому протоколу к ней 1997 года. Компания «Naftrac Limited» судилась с Государственный агентством экологических инвестиций Украины. Истец требовал компенсацию в связи с нарушением его прав как инвестора на общую сумму около 185 млн долл., а также определение количества единиц выбросов парниковых газов, которые должны быть перечислены на его счет.

Как говорится в сообщении, 4 декабря 2012 года Арбитражный суд Постоянной палаты Третейского суда в г. Гаага вынес окончательное решение по делу по иску компании «Naftrac Limited» к Государственному агентству экологических инвестиций Украины.

По результатам арбитражного производства компании «Naftrac Limited» полностью отказано в удовлетворении денежных требований к государству Украина в размере около 185 млн долл., а требование о перераспределении единиц выбросов парниковых газов удовлетворено в минимальном объеме.

Кроме того, Арбитражный суд полностью отказал компании «Naftrac Limited» в присуждении в ее пользу каких-либо расходов по делу.

Правовая позиция Государственного агентства экологических инвестиций Украины была представлена международной юридической фирмой «White & Case LLP», Украинской иностранной юридической коллегией (Укринюрколлегия) и Министерством юстиции Украины.

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В Нацбанке обсуждают высоту "потолка" рассчетов наличными для физлиц

Национальный банк может установить предельный размер расчетов наличными для физических лиц минимум в 150 тыс. грн.

Об этом в разговоре с журналистами заявил глава НБУ Сергей Арбузов.

«Это может быть от 150 тыс. грн», - сказал С.Арбузов, уточнив, что предельный порог расчетов еще продолжает обсуждаться.

По словам С.Арбузова, ограничения на расчеты наличными будут введены уже в 2013 году.

«Большинство граждан даже не заметят этой нормы», - отметил глава НБУ, уточнив, что такая норма вводится для того, чтобы можно было отслеживать недобросовестных граждан, которые не хотят платить налоги.

Кроме того, Нацбанк ожидает макроэкономического эффекта от введения ограничения на расчеты наличными.

«Безналичное ограничение на 10% дает рост ВВП на 1,5%», - подчеркнул С.Арбузов.

Как сообщал УНИАН, осенью Верховная Рада приняла закон, которым предоставила право НБУ вводить ограничения на расчеты наличными.

Ранее глава комитета по предотвращению проведения недобросовестных валютных операций Нацбанка Юрий Горшков заявил, что Национальный банк изучает возможность введения ограничений по суммам расчетов наличными.

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Европарламент планирует призвать Киев освободить Тимошенко

Европейский парламент планирует призвать Киев найти решение по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в согласованном группами Европарламента проекте резолюции относительно ситуации в Украине, текст которого имеет УНИАН.

“(Европарламент – УНИАН) делает сильный призыв к украинской власти найти, вместе с представителями Европарламента Александром Квасневским и Петом Коксом, обоснованное и справедливое решение по делу Тимошенко; призывает украинское правительство уважать и исполнить окончательные решения Европейского суда по правам человека относительно дел Юлии Тимошенко и Юрия Луценко”, - говорится в пункте 11 проекта резолюции.

Кроме того, депутаты планируют призвать украинскую власть положить конец выборочному применению правосудия в Украине на всех уровнях и создать равные условия для участия оппозиционных партий в политической жизни страны.

“(Европарламент – УНИАН) призывает власть в этом контексте освободить и реабилитировать оппонентов, которые преследуются политически, в том числе Юлию Тимошенко, Юрия Луценко и других”, - говорится в проекте резолюции.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером депутаты Европарламента планируют обсудить ситуацию в Украине. Голосование за проект резолюции должно состояться завтра, 13 декабря.

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Минфин планирует выполнить сбор НДС в бюджет-2013 за счет налога на импорт газа

Министерство финансов Украины рассчитывает выполнить запланированный сбор налога на добавленную стоимость, заявленный в государственном бюджете на 2013 год, за счет введения НДС на импорт газа.

Об этом сказано в официальном разъяснении пресс-службы министерства, переданном УНИАН.

«При вычислении прогноза поступлений налога на добавленную стоимость на 2013 год учитывались изменения к Налоговому кодексу, внесенные законом Украины от 24 мая 2012 года №4834-VI в части упразднения нулевой ставки обложения налогом на добавленную стоимость операций поставки природного газа, ввезенного НАК «Нафтогаз Украины», на таможенную территорию Украины», - говорится в разъяснении. Предполагается, что это будет способствовать увеличению объемов сбора данного налога.

Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2013 год объем сбора налога на добавленную стоимость запланирован на уровне 154,576 млрд грн.

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В 2013 году запланирован ряд мероприятий высокого уровня между Украиной и ЕС

В 2013 году запланирован ряд мероприятий высокого уровня между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

«Диалог между Европейским Союзом и Украиной проходит конструктивно и проводится на постоянной основе. Так, в 2013 году запланирован ряд мероприятий высокого уровня по вопросам сотрудничества Украины с ЕС», - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства отметили, что уже известно, что Совет по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС с участием премьер-министра Украины состоится в Люксембурге 24-25 июня следующего года.

В то же время саммит Украина-ЕС с участием Президента ориентировочно пройдет в первом квартале 2013 года, точная дата его проведения сейчас согласовывается со стороной ЕС.

Также на стадии согласования Министерская встреча Украина-ЕС по вопросам юстиции, свободы и безопасности, которая должна пройти в Брюсселе в первом полугодии 2013 года.

В Кабмине также напоминают, что представитель Евросоюза по международным вопросам и политике безопасности Кэтрин Эштон в телефонном разговоре с премьер-министром Украины Николаем Азаровым выразила убеждение, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС может состояться во время саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе (ноябрь 2013 года).

Однако ЕС не исключает, что подписание может состояться и до проведения Вильнюсского саммита, отметили в правительстве.

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Европарламент одобрил изменения в бюджет ЕС

Европейский парламент одобрил изменения в бюджет ЕС на 2012 год, а также бюджет на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было одобрено 12 декабря на сессии Европарламента в Страсбурге.

За внесение изменений в бюджет на 2012 год проголосовали 514 депутатов, против - 68, воздержались – 82.

Одобрение изменений в бюджет на 2012 год было предпосылкой, которую выдвинули депутаты Европарламента странам-членам ЕС для одобрения бюджета на 2013 год с тем, чтобы ЕС мог выполнить взятые на себя обязательства, в том числе в рамках программы студенческих обменов “Erasmus” и программы помощи рабочим, которые пострадали в результате закрытия предприятий из-за глобализации.

Еврокомиссия предлагала увеличить бюджет 2012 года на 9 млрд евро, однако в итоге, Европарламент и страны-члены согласились на компромиссное решение об увеличении выплат за счет бюджета 2012 года на 6 млрд евро.

Бюджет на 2013 год считается одобренным, поскольку к нему не было подано никаких поправок.

Он устанавливает расходы в 132,8 млрд евро в выплатах, и в 150,9 млрд евро – в обязательствах к выплатам. Таким образом, бюджет будет составлять 0,99% общего валового дохода в выплатах и 1,13% - в обязательствах к выплатам.

Тем не менее комиссар ЕС по вопросам финансового программирования и бюджета Януш Левандовски, хотя и приветствовал одобрение бюджета, однако выразил обеспокоенность тем, что не все предложения Еврокомиссии были учтены. В том числе, по его словам, бюджет на 2013 год был одобрен в размере на 5 млрд евро меньше, чем Комиссия считала необходимым.

“Я обеспокоен, что систематическим сокращением ожиданий Комиссии Совет трансформирует годовой бюджет ЕС в бюджет 9-10 месяцев; в прошлом году у нас закончились деньги на выплаты в ноябре, в этом году – в октябре и в следующем году, я ожидаю, это случится раньше”, - сказал комиссар.

Совет по вопросам экономики и финансов ЕС одобрил изменения в бюджет-2012 и бюджет-2013 на заседании 6 декабря.

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