Сегодняшнее заседание правительства перенесено

Заседание Кабинета министров Украины, запланированное на 10 часов 13 декабря с.г., перенесено. Об этом сообщает Правительственный портал.

Как отмечается в сообщении, о времени проведения заседания будет сообщено дополнительно.

Напомним, 12 декабря в Верховной Раде планировалось поставить на голосование кандидатуру Николая Азарова на должность премьер-министра Украины по представлению Президента. Но голосование не состоялось.

Читайте также:

Торжественное открытие "новой" Рады: хроника событий (фото)