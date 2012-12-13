Сегодняшнее заседание правительства перенесено
08:52, 13 декабря 2012Разное
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Заседание Кабинета министров Украины, запланированное на 10 часов 13 декабря с.г., перенесено. Об этом сообщает Правительственный портал.
Как отмечается в сообщении, о времени проведения заседания будет сообщено дополнительно.
Напомним, 12 декабря в Верховной Раде планировалось поставить на голосование кандидатуру Николая Азарова на должность премьер-министра Украины по представлению Президента. Но голосование не состоялось.
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