Фюле: ЕС не подпишет соглашение с Украиной, если не будет прогресса в установленных критериях

Страсбург. Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан Фюле говорит, что ЕС не подпишет соглашение об ассоциации с Украиной, если не будет достаточного прогресса в установленных Советом иностранных дел от 10 декабря критериях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Страсбурге, выступая в Европарламенте во время обсуждения ситуации в Украине.

"Европейский Союз искренен в своем желании двигаться вперед, однако вряд ли состоится подписание, если прогресс в критериях будет недостаточным", - сказал С.Фюле.

Комиссар ЕС заявил, что ЕС не выдвигает новых требований к Украине для подписания соглашения об ассоциации.

Он отметил, что выводы устанавливают ряд конкретных критериев, на базе которых ЕС будет оценивать прогресс Украины в таких сферах, как избирательная реформа, решение проблемы выборочного использования правосудия, а также продолжение реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

"Позвольте мне подчеркнуть, что мы не вводим новых барьеров, однако одновременно мы не идем на компромиссы относительно наших ценностей", - подчеркнул С.ФЮЛЕ.

Напомним, в одобренных 10 декабря выводах относительно ситуации в Украине Совет иностранных дел ЕС заявил о готовности подписать соглашение об ассоциации с Украиной на саммите "Восточного партнерства" в ноябре 2013 года при условии осуществления Украиной реформ избирательного законодательства, продолжение судебной реформы, осуществление конституционной реформы, конкретных шагов в сфере борьбы с коррупцией, улучшение ситуации в сфере управления государственными финансами.

Читайте также:

Эштон выражает готовность провести саммит Украина-ЕС летом 2013 года

Эштон надеется на подписание соглашения с Украиной в ноябре