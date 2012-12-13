ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Европа меняет кнут на пряник для Украины — зарубежные СМИ» пишет: сегодня в Страсбурге будет решен вопрос об отношении ЕС к Украине. Вчера вечером в Европарламенте состоялись дебаты по этому вопросу, на голосование было предложено шесть проектов резолюции…

http://delo.ua/ukraine/evropa-menjaet-knut-na-prjanik-dlja-ukrainy-zarubezhnye-smi-192330/

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Также «Дело» в публикации «США призывает снизить зависимость Европы от российского газа» пишет: замглавы международного комитета сената республиканец Ричард Лугар заявил, что возможность экспорта газа из США поможет устранить рычаги влияния России на зависящих от поставок газа союзников по НАТО...

http://delo.ua/world/ssha-prizyvaet-snizit-zavisimost-evropy-ot-rossijskogo-gaza-192334/

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«Дело» в публикации «В Риге общественный транспорт для владельцев авто станет бесплатным» пишет: мэр Риги Нил Ушаков предложил водителям бесплатно пользоваться общественным транспортом. Такое решение было принято в связи с ожидаемым снегопадом…

http://delo.ua/business/v-rige-obschestvennyj-transport-dlja-vladelcev-avto-stanet-besplat-192332/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Регионы остались без рейтингов», в котором пишет: вслед за Донецкой областью от международного кредитного рейтинга отказалась и Днепропетровская. Чиновники объясняют такой шаг экономической нецелесообразностью - в нынешней ситуации почти невозможно привлечь средства. Хотя эксперты объясняют изменение политики областей отсутствием средств на поддержку рейтингов и снижением агентствами суверенной кредитной оценки Украины…

http://www.kommersant.ua/doc/2088931

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина ввязалась в спор», в котором пишет: заявку на переговоры с Украиной в рамках пересмотра условий членства страны во Всемирной торговой организации подали 15 ее членов, включая Евросоюз, США и Китай. Учитывая объем заявки, включающей 371 тарифную позицию, переговоры могут оказаться очень продолжительными. Поэтому эксперты ожидают либо сокращения количества позиций, либо привлечения к переговорам секретариата ВТО. Но уже сейчас понятно, что они будут проходить в условиях негативного отношения всех стран-членов организации к инициативе Киева…

http://www.kommersant.ua/doc/2088921

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«Сегодня» в публикации «Поездка по Киеву может привести к трагедии» пишет: водители столичного общественного транспорта говорят, что ездят на лысой резине и без тормозов…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Puteshestvie-po-Kievu-mozhet-privesti-k-tragedii.html

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Также «Сегодня» в публикации «Буковель под Одессой: пять горок с искусственным снегом и канатная дорогаМ» пишет: лыжный курорт в Березовском районе обещают через 5 лет…

http://www.segodnya.ua/regions/odessa/Bukovel-pod-Odessoy-pyat-gorok-s-iskusstvennym-snegom-i-kanatnaya-doroga-.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «ГЛОНАСС на российских самолетах оказалось бесполезной» пишет: глава Росавиации доложил правительству РФ, что обязательное оснащение навигационным оборудованием многих российских самолетов производится для галочки…

http://izvestia.ru/news/541470

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Также «Известия» в публикации «Путин озадачил Федеральное Собрание» пишут: в кулуарах Кремлевского дворца хвалили тезисы нового президентского послания, но сомневались в возможности их выполнить…

http://izvestia.ru/news/541436

(УНИАН)