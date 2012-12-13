Международная юрфирма не нашла политмотивации в приговоре Тимошенко, уверяет Минюст

Ведущая международная юридическая фирма «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» не нашла доказательств политической мотивации в приговоре экс-премьер-министру Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

По сообщению пресс-службы, Минюст Украины получил отчет юридической компании «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» относительно правового исследования дела Ю.Тимошенко о превышении ею служебных полномочий при заключении контрактов между российской компанией «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

«Эта юридическая компания, в соответствии с заключенным с ней договором, предоставила независимый отчет, отражающий с точки зрения права течение событий, которые стали предметом судебного разбирательства, и сам судебный процесс. Отчет дает аргументированные ответы на критику тех, кто ставил под сомнение весь процесс и приговор», – говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечает Минюст, дело Ю.Тимошенко привлекло внимание международного сообщества, которое главным образом было сосредоточено на претензиях Ю.Тимошенко относительно политической мотивации дела и нарушении ее прав.

По этой причине Министерство юстиции обратилось в ведущую международную юридическую фирму с просьбой провести исследование этого дела, принимая во внимание все правовые документы и мнения всех сторон.

«Доклад, который публикуется сегодня на сайте Министерства юстиции Украины, свидетельствует о том, что Юлия Тимошенко безосновательно утверждает о политической мотивации этого дела, и не предоставляет никаких фактов, которые могли бы стать причиной для отмены ее приговора в соответствии с европейскими или американскими стандартами», – говорится в сообщении.

В докладе также указывается, что поведение Ю.Тимошенко в суде «было бы неприемлемым в других странах и, скорее всего, это имело бы следствием решение о неуважении к суду».

По сообщению пресс-службы Минюста, «в отчете «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» показано, как Ю.Тимошенко превысила свои полномочия и совершила преступление:

1) подготовила директивы, в которых излагались условия, о которых она договорилась с премьер-министром Российской Федерации;

2) дала поручение руководителю НАК «Нафтогаз Украины» подписать соглашение с «Газпромом» без его одобрения Кабинетом министров Украины, угрожая уволить его в случае отказа подписать это соглашение;

3) ввела в заблуждение руководителя НАК «Нафтогаз Украины», предоставив ему официальный документ с ее подписью и печатью Кабинета министров Украины, несмотря на то, что Кабинет министров Украины не утверждал данный документ под названием «директивы»».

«Даже в случаях, когда доклад «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» ставит под сомнение некоторые процессуальные решения суда, отмечается, что эти решения принимались, учитывая действия подсудимой, направленные на препятствование или прекращение работы суда», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзалізниці» в Харькове.

Сторонники Ю.Тимошенко обвиняют нынешнюю власть во главе с Президентом Виктором Януковичем в политической мотивированности дела Ю.Тимошенко, объясняя это тем, что Ю.Тимошенко является основным политическим противником В.Януковича и угрозой для него на будущих президентских выборах 2015 года. Эту точку зрения разделяют многие эксперты, ключевые международные организации, правительства многих европейских стран, США и других, требуя освобождения Ю.Тимошенко из тюрьмы.

На данный момент защита Ю.Тимошенко ожидает решения Европейского суда по правам человека по ее жалобе на нарушение Европейской конвенции по правам человека по ст. 5 и ст. 18 (незаконность задержания и содержания под стражей; политические мотивы преследования), появление которого прогнозируется после 15 декабря 2012 года.

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