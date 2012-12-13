Председателем Верховной Рады Украины избран один из основателей Партии регионов
Председателем Верховной Рады Украины VII созыва избран Владимир Рыбак.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 250 из 424 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Не голосовали в полном составе фракции «Батькивщина», Удар и «Свобода».
«За» проголосовали 207 народных депутатов из фракции Партии регионов, 32 из КПУ и 11 внефракционных.
Председательствующий на заседании парламента Александр Єфремов отметил, что он выполнил свою миссию и пригласил В.Рыбака в президиум парламента.
В.Рыбак занял место в президиуме. Все члены временного президиума парламента покинули места в президиуме. В.Рыбаку работники аппарата ВР вручили большой букет роз.
Спикером Верховной Рады VI созыва был Владимир Литвин.
Справка УНИАН. В.Рыбак родился 3 октября 1946 года в Донецке. Окончил Ясиноватский строительный техникум, Донецкий государственный университет (экономический факультет).
В.Рыбак начинал трудовую деятельность с руководящих должностей в разных строительных организациях. С 1976 по 1988 гг. - "на советской и партийной работе". В 1988-1992 годах был председателем райсовета и исполкома Киевского района Донецка. Еще год проработал первым заместителем донецкого мэра, после чего - до 2002 года - был председателем горсовета и горисполкома Донецка.
В.Рыбак - один из основателей Партии регионов. В октябре 1997 года на учредительном съезде Рыбак был избран лидером вновь созданной Партии регионального возрождения Украины (ПРВУ). В ноябре 2000-го на объединительном съезде пяти партий - Партии Труда, Партии Солидарности Украины, Политической партии За красивую Украину, Всеукраинской партии пенсионеров и ПРВУ Рыбака избрали сопредседателем Партии регионального возрождения Трудовая солидарность Украины, которая в марте 2001-го была переименована в Партию регионов. Занимал пост заместителя главы партии Виктора Януковича.
Сейчас является заместителем председателя партии.
В.Рыбак - народный депутат Украины ІІІ, ІV, V, VI и VIІ созывов.
Также с августа 2006-го по март 2007-го работал вице-премьер-министром - министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины. С марта по декабрь 2007-го - вице-премьер-министром.