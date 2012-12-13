Первым заместителем председателя ВР избран коммунист Калетник, заместителем – свободовец Кошулинский (фото, биографии)

Первым заместителем председателя Верховной Рады Украины избран народный депутат от КПУ Игорь Калетник.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 241 из 428 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции «Батьківщина», «УДАР» и «Свобода».

«За» проголосовали 203 народных депутата из фракции Партии регионов, 32 – из фракции КПУ и шесть внефракционных.

Поскольку первой ставилась на голосование кандидатура И.Калетника, то за остальные кандидатуры на эту должность голосование не проводилось.

Во время выступления в парламенте И.Калетник отметил, что заданием первого заместителя председателя ВР является «построением зажиточного и справедливого государства».

Он отметил, что ВР должна давать «конкретный результат», то есть принимать законы, которые будут улучшать благосостояние людей.

На вопрос народного депутата от ПР Анны Герман по поводу того, отмежевывается ли он от высказываний однопартийца Евгения Царькова по поводу того, что НКВД мало стрелял в украинцев, И.Калетник не смог ответить четко, лишь отметил, что «там по-другому этот вопрос звучал».

И.Калетник также сказал, что «не нужно переписывать историю».

Отвечая на вопрос представителей «Свободы» по поводу неточностей в его биографии, И.Калетник согласился, что такие неточности есть. Он подчеркнул, что, действительно, в 15 лет уже начал работать. По словам И.Калетника, когда его отец был председателем колхоза, то в 15 лет, в летний период, когда «мои одноклассники отдыхали», «я пас коров, работал в колхозе».

Он сообщил, что у него три диплома, два из которых получены в Винницком сельскохозяйственном институте, а один – в университете им. Шевченко по специализации «правоведение».

И.Калетник также признал, что есть неточности в биографии относительно его детей, поскольку у него на сегодняшний день уже три дочки и «сын, который родился месяц назад».

Во время обсуждения кандидатуры И.Калетника народный депутат Украины Ирина Геращенко (фракция «УДАР») заявила, что избрание представителя КПУ первым заместителем председателя ВР является «политической взяткой КПУ от Партии регионов», дескать, «мы вам - спикера и премьера, а вы нам - фракцию и первого вице-спикера».

Справка УНИАН. Калетник Игорь Григорьевич родился в селе Клымбивка Ямпольского района Винницкой области.

В 1993 году получил диплом агронома в Винницком сельскохозяйственном институте, в 1999-м в том же вузе получил второе высшее образование по специальности "учет и аудит".

В 2001-м получил диплом юриста в Киевском университете им.Т.Шевченко. Кандидат юридических наук.

Карьера

В 2000 году был начальником Рава-Русской таможни.

2000-2002 гг. - начальник Галицкой таможни.

2002-2003 гг. - заместитель начальника Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Государственной таможенной службы Украины.

2003-2005 гг. - начальник Черноморской региональной таможни.

В 2005 году - директор департамента по борьбе с таможенными правонарушениями Гостаможслужбы.

2005-2006 гг. - судья Днепровского районного суда в Киеве.

Баллотировался в Верховную Раду V созыва от Блока Наталии Витренко "Народная оппозиция" (N11 в списке).

2007-2011 гг. - народный депутат Украины от Коммунистической партии. Возглавлял Комитет Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

В марте 2010-го распоряжением Кабинета Министров Николая Азарова назначен главой Гостаможслужбы Украины.

Член Коммунистической партии Украины.

Регалии

Почетный таможенник Украины, заслуженный юрист Украины.

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Заместителем председателя ВР избран представитель «Свободы» Кошулинский

Представитель фракции ВО «Свобода» Руслан Кошулинский избран заместителем председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 305 народных депутатов из 425 зарегистрированных в сессионном зале.

За избрание Р.Кошулинского проголосовали 126 депутатов от Партии регионов, 87 -от "Батькивщины", 42 – от "Удара", 36 – от "Свободы" и 14 внефракционных.

При этом фракция КПУ не дала ни одного голоса.

Перед выдвижением этой кандидатуры лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк сообщил, что кандидатура Р.Кошулинского - это согласованная кандидатура «Батькивщины», «Удара» и «Свободы».

По его словам, Р.Кошулинский - «это тот человек, который расскажет Партии регионов, как нужно исполнять законы и регламент».

На должность вице-спикера также выносилась кандидатура внефракционного народного депутата Анжелики Лабунской. Ее кандидатура была предложена внефракционным депутатом Олегом Ляшко. Он заметил, что в Украине «никогда не было в президиуме украинской женщины, и поэтому целесообразно было бы, чтобы вице-спикером стала именно женщина».

Во время заявления О.Ляшко депутаты от оппозиции смеялись и кричали: «Ляшко!», имея в виду, что именно его нужно выдвинуть на должность вице-спикера.

Справка УНИАН. Кошулинский Руслан Владимирович, член Всеукраинского объединения «Свобода», член постоянной депутатской комиссии финансов и планирования бюджета. Украинец. Гражданин Украины.

Образование:

1991 г. - окончил Кооперативный техникум в г. Львове.

В июле 2006 г. закончил обучение в Тернопольском государственном экономическом университете по направлению «Право».

Трудовая деятельность:

1987 г. - 1989 г. - военнообязанный срочной службы, ЗГВ Германия.

1991 г. - заведующий производством ресторана «Беркут», Яремчанского потребительского общества, с. Яблучниця, Надвирнянского района.

1991 - 1992 г. - инженер по маркетингу МП «Плай», г. Долина Ивано-Франковской обл.

1992 - 1995 г. - инженер-технолог МП ПТФ «Канон».

1995 - 1996 г. - повар, артель старателей «Полюс», Красноярский край, Российская Федерация.

1999 - 2001 г. - заведующий производством ГП АТК «Турист», г. Львов.

2001 - 2002 г. - помощник-консультант народного депутата Украины, аппарат Верховной Рады Украины, г. Львов.

2002 - 2003 г. - заместитель председателя Правления ОСБ МЖК «Поступ», г. Львов.

2004 - 2006 г. - помощник-консультант народного депутата Украины, аппарат Верховной Рады, г. Киев.

2006 - 2007 г. - частный предприниматель СПД ФЛ Кошулинский Р.В.

Общественная деятельность:

С 2008 - и до - заместитель председателя Всеукраинского объединения «Свобода».

С ноября 2010 - председатель фракции Всеукраинского объединения «Свобода» во Львовском городском совете.

Семья:

Женат. Воспитывает троих детей - Христину, Иванну, Богдана.