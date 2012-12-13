Народный депутат Азаров в парламенте рассказал, чем займется премьер-министр Азаров

Народный депутат от Партии регионов Николай Азаров выступил в Верховной Раде Украины в качестве претендента на пост премьер-министра Украины.

Украине нужна новая энергетическая стратегия – Азаров

Украине нужна новая энергетическая стратегия для сокращения энергозатрат в экономике. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня народный депутат Николай Азаров, предложенный Президентом Украины на должность премьер-министра, выступая в Верховной Раде перед голосованием за утверждение его на этой должности.

«Нам нужна новая энергетическая стратегия, реализация которой позволит вдвое сократить энергозатратность экономики до 2020 года», - сказал Н.Азаров

Он отметил, что сокращение энергопотребления обеспечит полную энергонезависимость Украины.

Напомним, Украина занимается поиском альтернативных источников энергоносителей, чтобы снизить зависимость от поставок газа из России.

Справка УНИАН. 12 июня 2012 года Министерство энергетики и угольной промышленности презентовало проект обновленной энергетической стратегии Украины до 2030 года, согласно которому Украина рассчитывает к 2030 году увеличить производство электроэнергии на 45,44% - до 282 млрд кВт/ч по сравнению с 2011 годом.

25 июня Минэнергоугля приняло за основу проект обновленной энергетической стратегии Украины до 2030 г.

Данная стратегия разрабатывалась совместно с Фондом «Эффективное управление», основанным бизнесменом Ринатом Ахметовым.

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Азаров определил перечень первоочередных законопроектов для принятия Верховной Радой

Н.Азаров определил перечень первоочередных законопроектов для принятия Верховной Радой. Среди первоочередных он назвал изменения закона о госзакупках для обеспечения большего привлечения отечественных производителей к закупкам, законопроект о создании Банка развития, усовершенствование закона о высшем образовании, закон о внутреннем рынке, новая редакция закона об инновационной деятельности.

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Новое правительство планирует ввести механизм государственной финподдержки экспорта - Азаров

Новое правительство Украины планирует ввести механизм государственной финансовой поддержки экспорта, сообщил Н.Азаров.

«Мы введем механизм государственной финансовой поддержки экспорта: страхование, кредитование, гарантирование, в том числе путем создания соответствующего государственного финансового учреждения», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что бюджетные средства развития будут сконцентрированы для поддержки приоритетных инновационных проектов, направленных на развитие внутреннего производства и наращивания объемов экспорта инновационных товаров и услуг.

Н.Азаров отметил, что наиболее важным является разработка экономических стимулов для замены в продукции украинского производства импортных составляющих. «Например, необходимо возродить сельскохозяйственное машиностроение. На законодательном уровне уже утверждены системы стимулов для технологического обновления предприятий по производству сельхозтехники. Для таких предприятий будет расширена государственная помощь. Кроме этого мы планируем создать производство современной сложной сельхозтехники при участии ведущих иностранных фирм и ввести стимулы для закупки такой техники. Поставлено целью - за 5 лет наладить производство сельхозтехники и оборудования для АПК, в том числе такого, которое сейчас не производится в стране, с тем, чтобы увеличить долю отечественного сегмента до 60%», - сказал Н.Азаров.

Он также отметил, что в перспективе будет активно приводиться работа по обновлению железнодорожного парка, а также парка пассажирских автобусов.

Кроме того, Н.Азаров назвал критической ситуацию с перенасыщением украинского рынка импортной бытовой техникой и товарами легкой промышленности. Доля реализации импортных товаров этих двух направлений в 5-8 раз превышает долю реализации отечественной продукции. «Такое соотношение не может нас удовлетворить, и оно должно быть кардинально изменено в самые кратчайшие сроки», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-октябре 2012 года составило 12,77 млрд долл., что на 12,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (11,379 млрд долл.).

По информации Государственной службы статистики, в январе-октябре 2012 г. против аналогичного периода 2011 г. экспорт товаров из Украины вырос на 2,8% - до 57,199 млрд долл., импорт на 4,4% – до 69,969 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,82 (в январе-октябре 2011 года – 0,83).

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Азаров считает, что оппозиция и власть должны объединить усилия для решения экономических проблем

Оппозиция и власть должны объединить усилия для решения экономических проблем в стране, заявил Н.Азаров.

«Нам необходимо приложить максимум усилий и напрячь все силы, чтобы противостоять внешним вызовам. Мы можем и должны сколько угодно остро дискутировать внутри страны, но с внешним миром мы должны общаться на одном языке – на языке защиты национальных интересов. Как и другие страны, свой шанс на развитие мы не можем подарить и утратить из-за ссор и деструктивной политической позиции «чем хуже, тем лучше». Поэтому я официально предлагаю оппозиции собраться за столом переговоров и непредвзято, конструктивно, исходя исключительно из национальных интересов, проанализировать все вопросы, которые являются критичными для социально-экономического развития страны», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что среди вопросов, которые необходимо обсуждать вместе - улучшение позиции Украины как члена ВТО, сотрудничество с Таможенным союзом, МВФ, в вопросе подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Также, сказал Н.Азаров, совместные действия необходимы в процессе реформирования судебной системы и для реализации крупных инфраструктурных проектов.

«Необходимо осознать, что мы в этом зале не враги. Мы оппоненты, но все мы хотим лучшего для Украины. Я глубоко уверен, что Украину ждет хорошее будущее. И каждая политическая сила должна все сделать и действовать так, чтобы объединить народ Украины вокруг масштабных задач национального развития», - сказал Н.Азаров.

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Новое правительство будет продолжать программу реформ и социальной политики Президента - Азаров

Новое правительство будет продолжать программу экономических реформ и социальной политики Президента Украины, заявил Н.Азаров.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая в Верховной Раде, Н.Азаров сказал: «Уважаемые коллеги, новое правительство будет продолжать реализацию программы экономических реформ и новой социальной политики Президента Украины. Меры государственной политики будут иметь единую цель – существенно повысить уровень жизни граждан Украины и социальных гарантий государства для граждан».

Он подчеркнул, что правительство и в дальнейшем будет поддерживать внутреннее производство, принимать меры для сокращения импорта, а также не допустит снижения социальных выплат и усиления налогового давления на бизнес.

Н.Азаров заверил, что правительство будет продолжать принимать меры для дерегуляции ведения бизнеса, а также меры по усилению энергобезопасности страны.