Европарламент принял резолюцию по усилению диалога с Украиной о либерализации визового режима

Страсбург. Европарламент намерен усилить диалог с Украиной относительно либерализации визового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в принятой сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге резолюции относительно ситуации в Украине.

Документ был поддержан большинством голосов, голосование проводилось путем поднятия рук.

“(Европарламент) приветствует подписание измененного соглашения об упрощении оформления виз между Европейским Союзом и Украиной, которое вводит четкие улучшения в выдаче виз для украинских граждан по сравнению с ныне действующим соглашением; призывает Совет улучшать диалог ЕС-Украина по либерализации виз накануне саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года”, - написано в пункте 13 резолюции.

Депутаты также призвали Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефана Фюле ускорить сотрудничество с Украиной на благо украинских граждан, в том числе в вопросах диалога по либерализации виз.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря в Европарламенте состоялись дебаты относительно ситуации в Украине, во время которых депутаты высказались за подписание Соглашения об ассоциации с Украиной после того, как Киев продемонстрирует прогресс в ряде реформ.

10 декабря Совет иностранных дел ЕС одобрил заключения относительно сотрудничества с Украиной, в которых также заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной на саммите “Восточного партнерства” в ноябре 2013 года в Вильнюсе, если Киев продемонстрирует прогресс в реформе законодательства о выборах, судебной и конституционной реформе, реформе управления государственными финансами и борьбе с коррупцией.