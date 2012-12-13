Азарову ко дню рождения "подарили" должность премьер-министра

Верховная Рада дала согласие на назначение Николая Азарова премьер-министром Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 252 народных депутата из 401, зарегистрированного в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции «Батьківщина», «УДАР» и «Свобода».

За кандидатуру Н.Азарова проголосовали 208 народных депутатов из фракции Партии регионов, 32 – из фракции КПУ и 12 внефракционных.

Н.Азарова поздравили большим букетом роз.

Президент Украины Виктор Янукович в присутствии председателя Верховной Рады Владимира Рыбака и Н.Азарова подписал указ о назначении Николая Азарова премьер-министром.

В.Янукович поздравил Н.Азарова с избранием на должность премьер-министра. Н.Азаров поблагодарил главу государства за доверие.

*** Н.Азаров родился 17 декабря 1947 г. в г.Калуга (Россия).

11 марта 2010 года Азаров был избран премьер-министром Украины. Тогда за него проголосовали 242 из 450 народных депутатов. 3 декабря 2012 года Янукович подписал отставку Азарова в связи с ибранием народным депутатом на выборах в ВР. Николай Азаров продолжает исполнять обязанности премьер-министра до формирования нового правительства.

Лидер Партии регионов. Депутат Верховной рады Украины нескольких созывов. Доктор геолого-минералогических наук (1986), профессор (1991). Ранее занимал пост первого вице-премьера и министра финансов Украины (дважды — в 2002—2005 и в 2006—2007, оба раза в правительстве Виктора Януковича), был главой Государственной налоговой администрации Украины в 1996-2002 гг.

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