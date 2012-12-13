Янукович подписал указ о назначении Азарова премьер-министром

Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о назначении Николая Азарова премьер-министром Украины.

Подписание указа состоялось в присутствии председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака и Н.Азарова, сообщает пресс-служба Президента.

В.Янукович поздравил Н.Азарова с избранием на должность премьер-министра.

Н.Азаров поблагодарил главу государства за выявленное доверие.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Н.Азарова на должность премьер-министра.

Сегодня, 13 декабря, Верховная Рада дала согласие на назначение Н.Азарова на эту должность.

За это решение проголосовали 252 народных депутата из 401 зарегистрированного в сессионном зале. Не голосовали в полном составе фракции «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода». За кандидатуру Н.Азарова проголосовали 208 народных депутатов из фракции Партии регионов, 32 – из фракции КПУ и 12 внефракционных.

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